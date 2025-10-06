El Gobierno insiste en la reimpresión de las boletas y confía en que la Justicia pondrá el nombre de Santilli

Live Blog Post

El Gobierno pedirá la reimpresión total de las boletas y confía en que la Justicia pondrá la cara y el nombre de Santilli

El Gobierno de Javier Milei insistirá formalmente ante la Justicia Electoral con la solicitud de reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires, tras la decisión de retirar la candidatura presidencial de José Luis Espert. El objetivo es incorporar el nombre y la imagen de Diego Santilli como primer candidato en la lista de La Libertad Avanza (LLA).

BUP PBA JNE

Según confirmaron fuentes del partido a Infobae, la presentación será realizada por el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, ante el Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Allí se oficializará la declinación de la postulación de Espert y se pedirá la reimpresión completa de las boletas que incluyen los cargos nacionales por Buenos Aires.

Información sobre las BUP impresas

Fuentes vinculadas al proceso de impresión señalaron al mismo medio que el 80% de las boletas ya están impresas, una cifra mayor a la que se manejaba hasta ahora. "En principio vamos a pedir por la totalidad", aseguró una fuente del oficialismo que participa del armado de la presentación judicial. El costo estimado de la reimpresión asciende a más de 10 millones de dólares, una cifra que el Gobierno está dispuesto a afrontar si la Justicia Electoral autoriza el reemplazo.