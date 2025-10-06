Reimpresión de boletas: el juez Alejo Ramos Padilla pateó el pedido de la Libertad Avanza a la Junta Electoral

La presentación de los apoderados libertarios se realizó de manera electrónica, e incluyo las presentaciones oficiales de las renuncias a las candidaturas por la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de los candidatos José Luis Espert, Lucia Elizabeth Bernardni y María Gabriela Gobea; la ratificación partidaria de las tres renuncias y el pedido de autorización al Juez Federal de La Plata con Competencia Electoral Alejo Ramos Padilla de la reimpresión de boletas electorales (a usarse en los comicios nacionales del 26 de octubre) y el corrimiento en la lista de los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires .

Ramos Padilla pateó la pelota a la Junta Electoral

A pocas horas de la presentación de los apoderados bonaerense de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Goméz Alavariño; el Juez Federal de La Plata con Competencia Electoral en la provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla dio su veredicto. Sobre el pedido de reordenamiento de listas falló que la Fiscal Federal vele sobre el cumplimiento de la Ley de Paridad de Genero y en cuanto a la solicitud de la reimpresión de las boletas electorales determinó que es competencia de la Junta Electoral

Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar 13.353.974 electores. Por lo que si la Junta Electoral, autoriza la reimpresión de boletas las imprentas deberán trabajar contra reloj para imprimir lo más rápido posible 15 millones (13.353.974 para cada uno de los votantes sumadas a las que deberán dejar como “repuesto” en cada una de las 38.788 mesas de votación) de boletas únicas de papel que se necesitarán para los comicios nacionales del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Sobre el tiempo y los costos de reimpresión de boletas una alta fuente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires minimizó a MDZ “ los montos que está haciendo circular el kirchnerismo “ No son 10 palos verdes como dice el Kirchnerismo, es mucho menos. No te olvides que como mucho se tienen que imprimir 15 millones de boletas.

Agregando “El monto es mucho menor que lo que gastó el 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires por el capricho de Kicillof de no usar la boleta única de papel. Ahí se tuvo que imprimir un padrón completo por cada una de las fuerzas políticas en los 135 municipios más las boletas de los partidos que se presentaban solo en sus municipios. Acá hay que imprimir solo una boleta por cada elector y un poco más para que tengan los presidentes de mesa ante cualquier eventualidad. Y eso se puede imprimir en 48 horas es mentira que se tardan 15 días en imprimirlas”

Por otra parte, al preguntarle a la fuente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, porque la salida de Espert provoco la renuncia de dos candidatas, la respuesta fue contundente, “Las tuvimos que sacrificar para cumplir con la ley de cupo. La renuncia de Espert obligo a que renuncien a su candidatura Bernardni y Gobea para cumplimentar con la normativa legal”.

Fallo de Ramos Padilla

¿Qué hará el peronismo si se autoriza la reimpresión de boletas?

Ante los rumores de que el peronismo haría una presentación pidiéndole al Juez Federal Alejo Ramos Padilla que no de lugar al pedido de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas electorales para el 26 de octubre, desde la gobernación bonaerense desestimaron los rumores afirmando “No hay nada de eso”

En tanto desde el Frente Renovador, el diputado provincial Rubén Eslaiman presentó en la Cámara Baja bonaerense un proyecto rechazando la reimpresión de la boleta única de papel.

El legislador masista sostuvo “ La Ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido”. Solicitando a la Justicia Electoral que se mantenga el criterio vigente de una sola impresión para darle equidad al proceso electoral.