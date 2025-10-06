Gustavo Sáenz protestó frente a Casa Rosada: "No quiero comer milanesas con Milei, quiero obras"

El gobernador salteño reclamó frente a la Casa Rosada obras demoradas y criticó al Gobierno por “mentir” y “patear el arco todos los días”. Guillermo Francos salió a saludarlo.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, llevó su reclamo por obras de infraestructura directamente hasta las puertas de la Casa Rosada. Desde la Plaza de Mayo, el mandatario provincial apuntó contra el Gobierno: “No quiero comer milanesas con Milei, quiero que se hagan las obras”, expresó ante los medios.

El comentario aludió con ironía a los almuerzos que mantuvieron Mauricio Macri y Javier Milei, en los que, según el expresidente, compartieron milanesas mientras avanzaban en acuerdos políticos. Sáenz aprovechó la anécdota para exigir respuestas concretas sobre los proyectos pendientes en su provincia.

Los reclamos de Gustavo Sáenz Acompañado por colaboradores y vecinos vestidos con ponchos salteños, el gobernador insistió: “Nos tienen que dar la obra de infraestructura”, marcando su descontento por la falta de avances.

En declaraciones a Todo Noticias, Sáenz recordó su apoyo inicial al Gobierno nacional: “Ayudé para que haya equilibrio fiscal, para que puedan llevar adelante un programa de gobierno”, dijo, pero advirtió con dureza: “No me gustan que mientan”.

El mandatario redobló la crítica al asegurar que “no quiero volver a discutir sobre Espert, quiero que se hagan las obras”, y calificó al Ejecutivo como “gerentes de la torpeza política”. Además, denunció demoras en los pagos a las empresas contratistas: “Nos van pateando y corriendo el arco. Todos los días hay que llamar para ver si pagan el certificado, si no lo pagan, si se van las empresas o no”, concluyó.