Jorge Taiana cruzó a Santilli tras la caída de Espert: "Cuando confirmen si vas a ser el candidato, debatimos"

El primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria , Jorge Taiana , salió a responderle con los tapones de punta a Diego Santilli , quien lo instó a debatir como posible cabecera de la lista libertaria. "Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís donde quieras y cuando quieras", lanzó en su cuenta de X.

“¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional?”, redobló el exministro de Defensa, y chicaneó: “Ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate porqué apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica”.

Esta mañana, Santilli había convocado a debatir al peronista "donde quiera, a la hora que quiera, como quiera", en la espera de la confirmación de que será quien reemplace a José Luis Espert en la boleta de La Libertad Avanza.

“Nosotros queremos un país en donde se pueda trabajar y vivir en paz. Una Argentina donde la seguridad sea una prioridad y un derecho. ¿Y vos Jorge Taiana?”, instó el diputado del PRO.

En una entrevista por Radio La Red, Santilli convocó al peronista a debatir sobre “qué provincia, qué nación, qué país queremos; si queremos volver para atrás o si queremos ir hacia adelante; si estamos discutiendo, volver al 200% de inflación, al 54% de pobreza; a los piquetes todos los días en la calle de inseguridad galopante”.

En contramano, planteó ir hacia un país, “que ahora necesita más diputados y senadores para sacar una modernización laboral y que el 50% de los trabajadores formales que tiene la República Argentina pasen a ser trabajadores formales y que tengan laburo, derecho a vacación, acceso a la salud”.

También habló de la necesidad de que salga el nuevo Código Penal “para terminar con el crimen organizado”, y de bajar los impuestos. “Yo lo invito a debatir en estas dos semanas y media que quedan de campaña”, sentenció.

El descargo de Jorge Taiana tras la renuncia de Espert

Tras conocer la renuncia de José Luis Espert a su postulación por La Libertad Avanza, a raíz del escándalo por su presunto vínculo con el empresario detenido por narcotráfico, Fred Machado, Taiana salió a celebrar en su cuenta de X.

Para el candidato peronista, la decisión del economista libertario representa “un logro del pueblo argentino, que repudia su conducta y su asociación con el crimen organizado”. Sin embargo, aclaró que la dimisión de Espert “no limpia la matriz de corrupción que atraviesa al gobierno de Javier Milei”.

En esa línea, apuntó contra el oficialismo y mencionó otros escándalos: “El caso $Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados financieros y el endeudamiento externo demuestran el verdadero rostro de este modelo”.

También cuestionó las versiones sobre una posible reimpresión de boletas electorales tras la salida del candidato libertario. “Solicito que el juzgado electoral rechace cualquier intento de imprimir nuevamente las papeletas ya oficializadas. Todos los plazos de modificación están vencidos”, expresó.

“Reimprimir las boletas costaría 15.000 millones de pesos, el mismo monto que necesita el Hospital Garrahan para su funcionamiento”, insistió Taiana.