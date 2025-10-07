La Junta Electoral evalúa reimprimir las boletas para poner el nombre de Santilli, pero pide el aval de todos los partidos

La Junta Electoral activó un procedimiento de urgencia luego del pedido de La Libertad Avanza para reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel.

Junta Electoral resolvió otorgar un plazo hasta mañana a las 8:30 para que las fuerzas políticas se pronuncien sobre la solicitud de reimpresión.

La Junta Electoral activó este martes un procedimiento de urgencia tras el pedido formal presentado por la Alianza La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel utilizadas en los comicios del 26 de octubre.

El planteo de La Libertad Avanza obliga a evaluar un cambio integral en la impresión de boletas, ya que el reemplazo impacta en la oferta electoral del distrito más grande del país, donde ya se había completado buena parte de la impresión y distribución de los materiales de votación.

Qué pidió la Junta Electoral para reimprimir las BUP de PBA Ante la magnitud del pedido, la Junta Electoral resolvió "correr traslado de la presentación a despacho a la totalidad de las agrupaciones habilitadas a participar en las próximas elecciones nacionales", otorgando plazo hasta mañana a las 8.30 para que las fuerzas políticas se pronuncien sobre la solicitud de reimpresión.

Según explicaron fuentes judiciales, la medida busca garantizar la transparencia y la participación de todos los partidos políticos en una decisión que podría modificar la estructura de la boleta única y los tiempos logísticos de la elección.

El tribunal electoral también solicitó un informe técnico detallado sobre "la cantidad de ejemplares de boletas únicas papel recibidas, el estado de revisión y procesamiento, así como el procedimiento pendiente para su entrega en plazo oportuno a las autoridades de mesa".