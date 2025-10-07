La Junta Electoral convocó a una audiencia tras el pedido libertario de reimprimir las boletas

La Junta Electoral bonaerense analizará el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir todas las boletas tras la renuncia de Espert.

La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires resolvió este lunes trasladar a todas las fuerzas políticas que participarán en las elecciones del 26 de octubre el pedido presentado por La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir todas las boletas únicas de papel del distrito, tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional.

La medida, firmada por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte bonaerense Hilda Kogan, el integrante de la Junta Jorge Eduardo Di Lorenzo, y los secretarios Alina Sayal y Leandro Luppi, se tomó luego del pedido formal de los apoderados libertarios para reemplazar a Espert por Diego Santilli. La solicitud fue presentada horas después de que el economista liberal oficializara su dimisión, aceptada por Javier Milei, tras la difusión de documentos del Bank of America que revelaron vínculos comerciales con un empresario detenido.

La Junta Electora y un pedido de audiencia Despacho CNE 9794-2025 - SE CITA A AUDIENCIA.

La Junta subrayó la “trascendencia institucional” del caso y la complejidad logística y presupuestaria que implicaría una reimpresión completa de las boletas, estimada en unos 15 mil millones de pesos. Por ese motivo, dispuso medidas informativas y administrativas antes de definir el curso de acción. Las agrupaciones políticas tendrán plazo hasta el miércoles 8 de octubre a las 8:30 para fijar su postura, y ese mismo día se realizará una audiencia a las 10:30.

El tribunal también requirió al ministerio del Interior, que encabeza Lisandro Catalán, un informe sobre los costos, plazos de impresión y disponibilidad presupuestaria, así como la eventual necesidad de una nueva licitación. En paralelo, pidió al Correo Argentino detallar los tiempos mínimos necesarios para distribuir el material en las más de 38 mil mesas electorales bonaerenses.