Cuánto habría costado el show de Javier Milei en el Movistar Arena

En medio de una crítica situacion social, el show de Javier Milei en el Movistar Arena generó polémica respecto a cuánto habría costado y quién lo financió.

Salieron a la luz las cuentas que reflejan cuánto habría gastado Javier Milei en su show musical.

En la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro”, Javier Milei brindó un show musical ante 15.000 personas en el Movistar Arena que encendió la polémica. Entre los principales cuestionamientos, surgió la pregunta sobre cuánto costó el recital de la Banda Presidencial.

En medio de una crisis económica y política, el mandatario libertario desplegó una puesta musical con nueve canciones y una banda completa integrada por simpatizantes libertarios, los diputados nacionales Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, y su hermano y candidato a senador nacional por La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch.

Según analizó el economista Roberto Cachanosky, el show de Javier Milei costó poco menos que US $260.000, cifra a la que se llega sumando el alquiler del estadio donde se realizó el evento, Movistar Arena, los gastos técnicos, y catering, entre otros.

Pese a que no hay confirmaciones, desde el Gobierno nacional explicaron que todos los gastos corrieron por parte de la editorial Hojas del Sur, el sello del libro del mandatario.

Detalle de gastos del recital de Javier Milei, según un economista De acuerdo a las cuentas de Cachanosky, “la fiesta de ayer para satisfacer el ego de Milei debe haber tenido un piso de costo de US$ 260.000”, integrada por los siguientes gastos: