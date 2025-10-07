¡Afuera...! Qué club argentino echó a un empleado que tocó el piano con la camiseta en el recital de Milei

El bizarro acto de este lunes del presidente Javier Milei en el Movistar Arena tuvo consecuencias en el mundo del fútbol.

El bizarro recital de Javier Milei en el Movistar Arena en plena campaña legislativa generó una fuerte repercusión en los más diversos ámbitos. No solamente tuvo alcance político y mediático, sin contar los infaltables memes y el respectivo revuelo en internet (quizá el efecto más buscado), sino que también tuvo impacto en el mundo del fútbol.

Es que uno de los integrantes de la "Banda Presidencial" (como la bautizó el máximo mandatario argentino), más precisamente su tecladista, Fernando Mezzina, es el abogado del Deportivo Español, y participó del acto vistiendo la camiseta del equipo. Esto no cayó bien dentro del club, por lo que tomaron cartas en el asunto.

Esta martes, el Gallego publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales. "Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable", comienza el texto.

"De esta manera, negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei. Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político", destaca a continuación.