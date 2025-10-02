Tapia y otros 7 dirigentes de AFA fueron designados por Infantino para ocupar cargos en la FIFA
Durante el Consejo de Zúrich, Infantino hizo nombramientos masivos de dirigentes argentinos en el ente madre, con Chiqui Tapia a la cabeza.
A meses del Mundial 2026, Gianni Infantino no deja de moverse políticamente y está constantemente moviendo los hilos para manejar los destinos del fútbol. En las últimas horas, en el marco del Consejo de Zúrich de la FIFA, tomó una decisión que interpela directamente a Claudio Tapia y otros 7 dirigentes del fútbol argentino.
El mandamás suizo-italiano fue el responsable de un nombramiento masivo de hombres de la AFA para ocupar cargos en el ente madre el futbol internacional. Para empezar, el Chiqui, con quien se sabe que mantiene una gran relación, pasará a ocupar de ahora en adelante un lugar en la Comisión de Reglamento.
Todos los nombramientos de AFA en la FIFA
Pero Tapia no es el único beneficiado por esta medida. Se destaca también el nombramiento de Federico Beligoy, el tan cuestionado Secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros y encargado de la Dirección de Arbitraje, que fue designado para la Comisión de Árbitros (Referees Committee).
Fueron alcanzados además Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas, que irá a la Comisión de Futsal; Cristian Malaspina, secretario general de la AFA y presidente de Argentinos Juniors, para la Comisión de Asesoría Comercial y de Marketing; Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio, para la Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones; María Sylvia Jiménez, representante de la Liga Catamarqueña, para la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Femenino; el doctor Donato Villani para la Comisión de Medicina; y Pablo Vázquez para la Comisión de Estadios y Seguridad.
Si bien los distintos entes serán integrados por representantes de los distintos países miembro, la AFA logró pisar fuerte a la hora de encabezar los nombramientos. En el Consejo de Zúrich también se trataron otros temas importantes, como la ampliación de cupos a 64 selecciones para el Mundial 2030 y los reclamos para la exclusión de Israel por el conflicto con Palestina, aunque la FIFA e Infantino no avanzarán con este último ítem.