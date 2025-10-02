¿Puede aumentar el número de equipos para el Mundial de Clubes 2029?

La FIFA tiene en mente un plan que podría cambiar todo con respecto a la segunda edición del Súper Mundial de Clubes en 2029.

El llamativo plan que tiene en mente la FIFA pensando en el Mundial de Clubes 2029.

La FIFA planea aumentar a tres el límite de equipos por país en el próximo Mundial de Clubes con el objetivo de evitar que grandes como Liverpool, Barcelona y Nápoles puedan volver a quedarse fuera de la competición.

Esta medida, sin embargo, tendría dificultades para venir acompañada de un aumento del número actual de equipos que pueden disputar el torneo, es decir, 32, según la información del diario británico The Times. Aunque no se descarta que la FIFA vuelva a impulsar la idea de aumentar el número de participantes, iniciativa que tuvo el rápido rechazo de la UEFA.

El plan de la FIFA para el Mundial de Clubes 2029 La FIFA no quiere que se repitan las circunstancias del último Mundial de Clubes, en el cual, debido a los criterios de clasificación, basados en el coeficiente europeo de las últimas temporadas y en los ganadores de la Champions los últimos cuatro años, los campeones de la Premier League (Liverpool), España (Barcelona) e Italia (Nápoles) no pudieron acudir a la competición. Por ejemplo, el Liverpool se quedó fuera pese a tener mejor coeficiente que Chelsea y Manchester City, pero estos se clasificaron al ganar la Champions en 2021 y 2023, respectivamente.

El trofeo del Mundial de Clubes en Miami.jpg La FIFA planea ampliar el cupo de equipos por continente de cara al Mundial de Clubes 2029. FIFA

Se cree que aumentando el límite de equipos por país a tres se acabaría con esta situación de cara al próximo torneo que se celebrará en 2029 en una sede aún por especificar.