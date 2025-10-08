Aumenta el dólar blue este miércoles: ¿y el oficial?

El dólar oficial no ha tenido movimientos esta semana y cotiza a $1.455 para la venta. El que si ha tenido actividad es el dólar blue, que subió 10 pesos el martes y este miércoles aumentó 10 pesos y actualmente cotiza a $1.470 para la venta.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda los $1.528 y el contado con liqui $1.551.

Adiós al plan Milei El mercado ajustó hacia arriba sus estimaciones del IPC y espera que el índice se ubique por arriba del 2% promedio mensual hasta diciembre. De esta manera, en caso de concretarse, se cortaría la expectativa de desaceleración que pregona el Gobierno y pondría en jaque la proyección de inflación incluida en el Presupuesto 2026.