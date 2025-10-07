La inflación en la Ciudad de Buenos Aires aceleró hasta el 2,2%

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires ( IPCBA ) registró en septiembre un incremento del 2,2%, según informó la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros nueve meses de 2025 alcanza el 22,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 35%, lo que representa una desaceleración de 2,4 puntos porcentuales respecto de agosto.

La suba del mes estuvo impulsada principalmente por las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del aumento del nivel general.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,4%, debido a las actualizaciones en los gastos comunes y en los alquileres, además de incrementos en los servicios de reparación. Transporte aumentó 3,5%, por las subas en combustibles y lubricantes, los pasajes aéreos y los automóviles.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas creció 2%, impulsado por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), frutas (6,5%), pan y cereales (2,2%) y carnes y derivados (1,1%).

El rubro Salud se elevó 2% (0,18 p.p.) a partir de nuevas actualizaciones en las cuotas de medicina prepaga, mientras que Recreación y cultura subió 3,1%, debido a aumentos en los servicios recreativos y deportivos y en los paquetes turísticos.

Bienes y servicios: subas moderadas, pero generalizadas

Durante septiembre, los Bienes aumentaron 2,3%, por encima del alza de 2,1% registrada en los Servicios. Los incrementos en los precios de alimentos, combustibles, automóviles y vestimenta fueron los principales impulsores entre los bienes, mientras que en los servicios se destacaron las subas en restaurantes y casas de comida, alquileres, medicina prepaga, educación formal y pasajes aéreos. La baja en las tarifas hoteleras ayudó a moderar el alza en este grupo.

En lo que va del año, los Bienes acumulan una suba del 16,7% y los Servicios, del 26,5%. En términos interanuales, ambas categorías muestran señales de desaceleración: 23,7% en bienes y 42,7% en servicios.

El Resto IPCBA, que actúa como proxy de la inflación núcleo, subió 2,2% en el mes y se ubicó en 37,4% interanual, 2,3 puntos menos que en agosto.

Los precios regulados aumentaron 2,1%, con subas en cuotas de medicina prepaga, establecimientos educativos y combustibles, pero desaceleraron su variación anual a 34,3%.

Por su parte, los bienes y servicios estacionales registraron un alza de 2,6%, traccionados por los pasajes aéreos, las verduras y la ropa, mientras que la caída en las tarifas de hoteles atenuó la suba. En la comparación interanual, este grupo se desaceleró a 17,1%, 0,4 puntos por debajo del mes previo.