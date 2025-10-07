El Desembarco negocia la compra de Burger King de Argentina

El Grupo Desembarco , propietario de las marcas El Desembarco, Mr. Tasty y Mila & Go , confirmó que se encuentra en las instancias finales de negociación para adquirir Burger King Argentina , actualmente bajo la operación del grupo mexicano Alsea.

Según informaron desde la compañía, el proceso incluye un análisis de los aspectos operativos, laborales y comerciales, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y responsable. La firma aseguró que su prioridad es preservar los puestos de trabajo, mantener la red de proveedores locales y asegurar la continuidad de los más de 100 locales que la marca posee en todo el país.

De concretarse, la operación marcaría un hito en el plan de expansión y consolidación de Grupo Desembarco dentro del competitivo mercado gastronómico argentino. El holding logró posicionarse en los últimos años como uno de los principales referentes del segmento de hamburguesas y cocina urbana.

La incorporación de Burger King permitiría al grupo potenciar sinergias con sus marcas actuales, ampliar su capacidad de gestión y fortalecer su estructura logística y de abastecimiento.

Aunque las negociaciones aún no fueron cerradas formalmente, desde El Desembarco señalaron que el proceso está muy avanzado y que podrían anunciar novedades en las próximas semanas.

Una marca en expansión

Fundada en 2017 en el barrio de Boedo, Buenos Aires, El Desembarco se convirtió en la hamburguesería artesanal más grande de Argentina. Actualmente cuenta con más de 50 locales en el país y presencia internacional en Estados Unidos, además de un próximo desembarco en Paraguay.

El grupo, que también opera las marcas Mr. Tasty y Mila & Go, apunta a consumidores que buscan una experiencia gastronómica auténtica y moderna. Con una propuesta joven y disruptiva, se consolida como uno de los principales actores nacionales del rubro, y la posible incorporación de Burger King Argentina podría convertirlo en un referente indiscutido de la industria de fast food en el país.