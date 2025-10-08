El nuevo salto en la inflación que anticipan los expertos para Mendoza

A la espera de la publicación del dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ) y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas ( DEIE ) en Mendoza y en la antesala de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, una consultora mendocina compartió su propia medición de la inflación , anticipando un salto respecto a los meses anteriores.

Se trata de Evaluecon, que con su informe mensual dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) en el noveno mes del año llegó a 2,48%. Asimismo, señalaron que en la comparación interanual la interanual en Mendoza ha bajado en 1,4 puntos porcentuales, mientras que respecto a agosto de 2025 subió 0,17%. En tanto, el acumulado de los últimos 12 meses se ubicó en torno al 34,7%.

La medición de la consultora, aunque superior al 2% que la DEIE había marcado para agosto , es inferior a los picos de este 2025 que se ubican en torno al 3,1%.

De acuerdo al informe, “el IPC de Septiembre ha sido influenciado por los aumentos de combustibles, alimentos, medicamentos, servicios médicos, alquileres, indumentaria, calzado, esparcimiento, artículos de limpieza del hogar, artículos de higiene personal, repuestos automotor, artículos de perfumería, insumos electrónicos, artículos de computación, artículos de ferretería, servicios profesionales, telefonía celular, servicio de internet, etc”.

De acuerdo a la consultora dirigida por el economista José Vargas, la inflación de septiembre se ha visto condicionada porque “ la economía preelectoral viene con una incertidumbre y volatilidad muy grande”. A eso se le suman otros factores: “Venimos viendo más errores no forzados por parte del gabinete económico que llevan a tener un dólar por arriba del techo de la banda y a intervenciones del BCRA y del Tesoro”.

“Incluso un riesgo país muy por arriba de los mil puntos básicos, que muestran a las claras la falta de credibilidad que está generando en materia económica y política el gobierno”, agregaron sobre el contexto nacional, que ha afectado en la provincia.

Para Evaluecon, las decisiones tomadas para controlar al dólar tampoco fueron suficientes: “En un intento de última instancia se recurrió a bajar ‘por unos días’ las retenciones a cero y a acudir a los EE.UU. para un salvataje (que llegaría quizás después de las elecciones). Y ni siquiera así se terminó de calmar al ‘mercado’ que se tomó un ‘respiro’ de unos días y volvió de nuevo la presión”.

De todas formas, advirtieron que todavía los precios no han visto el total traslado a los precios: “Todas estas decisiones impactan también en los precios domésticos, que por una actividad económica ‘amesetada’ y sin reacción general, todavía el traslado a precios no es total. Todo queda supeditado a lo que ocurra con el resultado electoral del 26 de octubre, pero está más que claro que el gobierno no tiene alternativa, si o si, tendrá que modificar el rumbo”, advirtieron.

Casi $60.000 por día para no ser pobres

Evaluecon también compartió la medición de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria en Mendoza. Para el primero de los casos, para completar una opción “digna” en el mes de septiembre del 2025 se necesitó un total de $1.797.000 para que una familia tipo “no se sienta pobre o no perciba que está en niveles de pobreza”.

La misma se compone por un total de $678.000 de alquiler; $98.000 de impuestos y servicios; $310.000 de alimentos y bebidas (incluyendo elementos de limpieza, tocador, etc.); $79.000 de gastos varios; $205.000 de indumentaria; $102.000 de atención médica y gastos para la salud (sin incluir personas con tratamientos permanentes); $240.000 de transporte (solo considerando colectivos) y $85.000 (sin incluir cuotas a colegios privados, ni transporte escolar).

Como lo indicaron desde la consultora, una familia tipo necesitó $59.900 por día para vivir y por persona se necesitaron $14.975 diarios cómo mínimo para vivir en condiciones dignas. Mientras que para cubrir los requerimientos mínimos nutricionales el grupo familiar necesitó en septiembre $10.340 por día para comer y $2.585 por día cómo mínimo para una sola persona.