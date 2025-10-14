Canasta MDZ: cuánto subieron los precios de los alimentos de la canasta básica en septiembre

Según la canasta mensual de MDZ, una selección de productos que consume un "adulto equivalente" presentó un incremento del 3,19%.

En medio de la tranquilidad del Gobierno de Javier Milei gracias al salvataje financiero por parte de los Estados Unidos, este miércoles por la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de la canasta básica alimentaria de septiembre.

Desde MDZ constituimos una canasta mensual basada en la que mide el Indec a partir de los productos que consume un "adulto equivalente", es decir, un hombre entre 30 y 50 años. Esta es la unidad de medida que utiliza el organismo para llevar adelante su informe y está constuida por frutas, verduras, carnes, lácteos, bebidas y productos de almacén.

La Canasta MDZ indicó que el aumento de estos alimentos fue de 3,19% en septiembre. Esta cifra es mucho mayor al crecimiento que había revelado este mismo relevamiento en agosto, que fue de 1,20%. En números concretos, una compra que costaba $185.262 en agosto ahora cuesta $191.168.

La inflación de agosto fue la misma que la de julio: 1,9%. Sin embargo, teniendo en cuenta el incremento en los precios en las góndolas, se podría esperar una cifra más elevada para septiembre.

En qué alimentos se registró un aumento de precios Según la Canasta MDZ, la manzana subió un 35,02%, lo que lo posiciona como el producto cuyo precio creció más. Le sigue la gaseosa sabor cola, con un aumento del 34,93%. La cerveza, por su parte, sufrió un incremento del 6,67%.