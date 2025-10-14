Aysam subasta camionetas con precios bajos: cómo participar

En el marco de su plan para renovar el parque automotor, Aguas y Saneamiento Mendoza ( Aysam ) inició una nueva subasta pública de vehículos en desuso. Se trata de una serie de camionetas y utilitarios que podrán adquirirse a partir de un valor base de 1.800.000 pesos.

Las ofertas estarán abiertas hasta el 31 de octubre, y los interesados podrán participar a través de plataformas digitales. Para conocer en detalle la información sobre esta y otras subastas, podés hacer click acá.

El listado incluye tres unidades de distintas marcas y modelos. Una es una Ford Ranger CS 4×2 XL Plus del año 2005, con precio base de 1.900.000 pesos.

También una Volkswagen Saveiro cabina simple, modelo 2015, con una base de 1.800.000 pesos; y una Honda CR-V 4×4 de 1998, también con base de 1.900.000 pesos. Al cierre del proceso, cada vehículo será adjudicado al mejor postor.

La subasta estará a cargo de la martillera pública María Manucha y se desarrollará de forma completamente online mediante los portales ManuchaSubastas y Superbid.

Subasta Remate Martillo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La subasta de Aysam será hasta el 31 de octubre.

Antes del remate, los vehículos serán exhibidos en distintos puntos de la provincia para que los interesados puedan observar su estado. La Honda CR-V se mostrará el 22 de octubre en Rivadavia, en la intersección de las calles Colón y Sarmiento, de 11 a 12 horas.

La Volkswagen Saveiro se podrá ver el 23 de octubre en San Martín, en Boulogne Sur Mer 460, en el mismo horario.

Finalmente, la Ford Ranger será exhibida el 24 de octubre en la planta potabilizadora Alto Godoy, ubicada en el Parque General San Martín.

Durante todo el período habilitado, las pujas se realizarán de manera continua y sin interrupciones. Tanto personas físicas como jurídicas podrán participar, aunque no se aceptarán ofertas a través de intermediarios.

Entre las condiciones del remate se contempla un beneficio especial para los empleados de AYSAM, quienes podrán registrarse sin necesidad de pagar la caución exigida, siempre que figuren en la nómina oficial de la empresa.

Cómo participar de la subasta

Luego de registrarse a través del link mencionado anteriormente, busque el evento de su interés y seleccione la opción “Habilítese”.

Luego lea las Condiciones de Subasta y si está de acuerdo con las condiciones de venta y pago, acepte los términos para introducir las ofertas.

Importante: Como cada subasta tiene sus normas y condiciones específicas, valide siempre las condiciones para su participación.