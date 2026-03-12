Premios Spill 2026, nuevo logro de Laura Catena con varias revelaciones

La mendocina Laura Catena nacida en 1967 y graduada con honores en Biología por la Universidad de Harvard en 1988 acaba de sumar un nuevo reconocimiento internacional al ser destacada en los Premios Spill 2026 entre las tres personas más disruptivas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas .

Esta distinción en New York consolida el perfil innovador de la gestión de la Bodega Catena Zapata desde que Laura se desempeña alli como directora general.

Los Premios Spill incluyen el criterio de jueces externos al equipo de InsideHook y en esta edición se sumaron otras 13 personas La lista incluye periodistas, mixólogos, publicistas, dueños de bares, destiladores, embajadores de marca y otros profesionales de las bebidas.

En 2010, Laura Catena publicó el libro "Vino Argentino: Una guía privilegiada de los vinos y la región vinícola de Argentina". Pues bien hay novedades en esta faceta como autora de libros. Su segundo libro fue "Oro en los viñedos", una magnífica recopilación de los viñedos más famosos del mundo. Sin olvidar "Malbec, mon amour", co escrito con Alejandro Vigil,

Los nuevos planes en esta dedicación por escribir lbros están detallados en esta nota.

Antes hay que decir que los Premios Spill celebran a los íconos que "lograron derribar o alterar suposiciones o sistemas que, según ellos, no beneficiaban al mundo, y que aún tienen mucho que decir sobre el futuro del mundo de las bebidas". Así lo describen sus organizadores.

Los jueces este año, además de Laura Catena, distinguieron a David Wondrich y Garrett Oliver. Este terceto conforma lo que llaman los "tres íconos que siguen marcando la diferencia en la comunidad de las bebidas". Quiénes son estos últimos.

David Wondrich

Ha revolucionado la vida detrás de la barra, tanto por estar detrás de ella y hacer cosas geniales, como por escribir sobre la cultura de las bebidas. Es doctor en Literatura Comparada de la Universidad de Nueva York. Perodejó todo eso para seguir una carrera dedicada al estudio académico de los cócteles.

Ha escrito para la mítica revista de lifestyle Esquire y otras publicaciones en ese nivel, pero sus logros más notables son de formato largo. Uno de los más importantes es una historia de los cócteles estadounidenses. Además, se desempeñó como editor en jefe de The Oxford Companion to Spirits & Cocktails, lectura esencial para cualquiera que se tome en serio el pasado, el presente y el futuro de las bebidas.

Actualmente, Wondrich se encuentra inmerso en la investigación para un libro que "tiene más que ver con el alcohol y su historia que con el cóctel".

Explica que es una continuación de la investigación que descubrió mientras escribía la historia del Martini para el Hotel Knickerbocker de New York.

Garrett Oliver

Garrett Oliver no queda lejos en su biografía: transformó la forma en que se elabora, se consume y se habla de cerveza. Estudió Radiodifusión y Cine en la Universidad de Boston y se sumergió en la cultura cervecera europea mientras organizaba conciertos durante su licenciatura.

Su primera incursión en la cervecería profesional tuvo lugar en 1989 en la Manhattan Brewing Company, donde trabajó como aprendiz. Su talento lo impulsó a escala profesional, y en 1994 fue nombrado maestro cervecero (y pronto socio) de The Brooklyn Brewery.

En lugar de "simplemente" elaborar cerveza excelente y vendérsela, Oliver la elevó a un lugar central en la mesa mediante la innovación constante y la colaboración con agricultores y otros cerveceros, compartiendo la magia de la fermentación en cientos de cenas con cerveza en decenas de países.

Oliver está en plena apertura de la nueva Cervecería Brooklyn, a cuatro cuadras de su ubicación actual (la inauguración se realizará este invierno).

Catena Zapata El artista Rick Shaefer es el autor de la ilustración de uno de los vinos emblemáticos de la bodega de Agrelo.

Productores vitivinícolas

La bodega Catena Zapata posee 120 años de antigüedad. Sus vinos son venerados por los coleccionistas más finos.

Laura es la viticultora de cuarta generación.

Catena Zapata Malbec Argentino es un vino 100% Malbec elaborado con viñas viejas de los viñedos Nicasia y Angélica de Mendoza. Su etiqueta rinde homenaje a la épica trayectoria de la uva Malbec, desde sus nobles orígenes en Francia hasta su renacimiento en las alturas de Argentina.

Su distintiva etiqueta, ilustrada por el artista Rick Shaefer, muestra cuatro figuras femeninas que representan capítulos decisivos en la historia del Malbec.

Laura Catena. Laura Catena. Producción MDTECH

Catena Zapata

Laura Catena fue evaluada con rigor y profesionalismo para la reciente distinción de los Award Spill. En los argumentos para premiarla destacan los jurados varias razones que son hitos para ellos.

"Aún usa su experiencia como médica para ayudar a las personas a comprender los beneficios y riesgos del consumo de alcohol para la salud", remarcan.

La mendocina explica en esta faceta que una de sus creaciones, en Instituto del Vino cuenta con más de 35 publicaciones en revistas con revisión por pares sobre temas como fisiología vegetal, altura, terroir, capacidad de guarda del vino y genética del Malbec argentino.

Y afirma Laura Catena: "No conozco ninguna otra bodega en el mundo que realice tanta investigación como la de nuestro Instituto".

Tal el anticipo sobre su faceta de escritora, la mendocina está trabajando en dos proyectos de libros. Uno revoluciona los maridajes clásicos de comida y vino, centrándose en la bebida para crear menús como satélites. Y con el segundo no habrá más que esperar: según Laura Catena, es "súper secreto, pero está conectado con la Dieta Mediterránea".