Inversores frente a frente: así fue el debate que convocó al mundo financiero en Mendoza

El Salón Mirador del Hotel Sheraton Mendoza fue sede de una nueva edición del Ciclo de Charlas MDZ. En esta oportunidad, el espacio buscó acercar la economía y las finanzas al público desde una perspectiva clara y accesible. Bajo el título “Inversor de riesgo vs. Inversor conservador. ¿Cuál considerás que sos?”, la jornada reunió a destacados referentes y a un público ávido de herramientas para comprender mejor el escenario financiero actual.

El encuentro comenzó con un café de bienvenida acompañado por pastelería de excelencia, que permitió un clima de networking y conversación entre los asistentes. Acto seguido, el periodista Rubén Rabanal -anfitrión en nombre de MDZ - moderó el diálogo entre los protagonistas de la tarde: Elena Alonso y Federico Giroldi, quienes abordaron los diferentes perfiles de inversión a partir de cinco ejes centrales: inversión en moneda extranjera, fondos comunes de inversión, criptomonedas, toma de deuda o financiamiento e inversión inmobiliaria.

Elena Alonso, economista graduada en la UNCuyo, con un MBA en la Universidad de Barcelona y un Posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Empresariales, fue la encargada de defender la postura del inversor conservador. Alonso es CEO y Co-Fundadora de Emerald Capital, docente y escritora. Autora del libro “Tu mejor inversión”, actualmente trabaja en su segunda publicación. Reconocida recientemente como Top Voice en LinkedIn (número 3 en el ranking de voces influyentes en finanzas), también genera diariamente contenido educativo en su cuenta de Instagram @elena.financiera.

En contraposición, Federico Giroldi se puso en la piel del inversor de riesgo. Licenciado en Marketing (Universidad de la Aconcagua), Magister en Administración de Empresas (UTDT) e idóneo en Mercado de Capitales, Giroldi cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria financiera, gran parte de ellos en el Grupo Financiero Galicia. Actualmente, se desempeña como Business Development Manager de Max Capital para la unidad de negocios de Cuyo.

Ciclo de Charlas MDZ inversiones (2) Federico Giroldi y Elena Alonso. Marcos Garcia / MDZ

Un intercambio enriquecedor

El evento no se limitó a las exposiciones formales: se propusieron juegos interactivos que incentivaron la participación del público, con premios que incluyeron cenas en Chachingo y vinos cortesía del Hotel Sheraton Mendoza.

Una vez finalizado el encuentro, Elena Alonso subrayó la relevancia de traducir el lenguaje financiero a la vida cotidiana: “Todos en Argentina sabemos a cuánto está el dólar, la inflación o la tasa de interés. Tenemos mucha información, pero si no sabemos cómo usarla, es como tener una biblioteca llena de libros y no saber cuál elegir. Estos espacios que genera MDZ nos permiten bajar a tierra lo que está pasando y entender qué tipo de inversor somos. Hoy me tocó representar al conservador, y en un momento de tanta volatilidad e incertidumbre, esa postura ayuda a perder mucho menos que un arriesgado”.

Ciclo de Charlas MDZ inversiones (1) Marcos Garcia / MDZ

Por su parte, Federico Giroldi destacó la importancia de abrir el debate sobre la educación financiera: “Muchas veces decimos que en Argentina falta educación financiera, pero también es cierto que todos estamos acostumbrados a convivir con herramientas financieras. Este tipo de eventos, donde se puede hablar del abanico completo -desde los más agresivos hasta los más conservadores- son fundamentales para darle visibilidad a un mundo que lo necesita cada vez más”.

Ciclo de Charlas MDZ inversiones Los participantes escuchan atentamente la opinión de los expertos. Marcos Garcia/MDZ

Una apuesta al conocimiento compartido

La jornada finalizó en un clima de entusiasmo, con la certeza de que los asistentes no solo se llevaron aprendizajes concretos, sino también la motivación de reflexionar sobre su propio perfil como inversores.

Ciclo de Charlas MDZ inversiones 2 Walter Moreno/MDZ

Este nuevo encuentro del Ciclo de Charlas MDZ no sería posible sin el acompañamiento de marcas que también creen en la importancia de generar espacios de conversación y reflexión. Agradecemos especialmente al Hotel Sheraton por recibirnos y a nuestros sponsors: Ohana+Chimpay, Emerald Capital, Elena Financiera, Bonaqua y Max Capital.