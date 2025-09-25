MDZ abre el debate: "¿Qué tipo de inversor conviene ser?"

MDZ sigue motivando debates, intercambios y puntos de encuentro entre actores relevantes de la comunidad. En el marco del ciclo de charlas, esta vez el tema es de gran actualidad para la vida cotidiana de las personas y las empresas: cómo invertir para cuidar y hacer crecer el patrimonio.

El versus propuesto es sobre qué tipo de inversor conviene ser: de riesgo o conservador. Para ello Elena Alonso y Federico Giroldi, dos especialistas en el tema, presentarán su visión y habrá una puesta en común. El encuentro será en el hotel Sheraton. El anfitrión en nombre de MDZ será Rubén Rabanal y además de datos y consejos, habrá espacio para juegos, preguntas e intercambio entre los invitados.

Elena Alonso es economista y dará cuenta de las características y ventajas de ser un inversor conservador.

Elena Alonso nos invitará a conocer más sobre el inversor conservador. Elena es economista graduada en la UNCuyo, con un MBA de la Universidad de Barcelona y un Posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Empresariales. Ella es CEO y Co-Fundadora de Emerald Capital, y recientemente fue reconocida como Top Voice en Linkedin, ubicándose en el puesto #3 del ranking de voces influyentes en finanzas.

Además de desempeñarse como analista financiera y docente, se desarrolló como escritora con su libro "Tu mejor inversión", y se encuentra preparando el lanzamiento de su segundo libro. En @elena.financiera, en la red social Instagram, comparte a diario contenido de valor sobre educación financiera.

Federico Giroldi Federico Giroldi "defenderá" el perfil del inversor de riesgo.

Federico Giroldi se une para dar a conocer más el perfil sobre el inversor de riesgo. Es licenciado en marketing de la Universidad de la Aconcagua, Magister en administración de empresas de la Universidad Torcuato Di Tella, idóneo en mercado de capitales. Con más de 10 años de experiencia en la industria financiera, Federico ocupó distintas funciones dentro del grupo Financiero Galicia.

Hoy es Business Development Manager de Max Capital para la unidad de negocios de cuyo.

Los apoyos

