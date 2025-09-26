¿Seguirá bajando? A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este viernes
La moneda paralela tuvo una semana a la baja tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos que apoyará a la Argentina con dólares. Las cotizaciones de este viernes.
El dólar oficial bajó cinco pesos el jueves y actualmente cotiza a $1.355 para la venta. Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.410. Se espera calma en el último día de la semana, aunque puede haber movimientos.
El dólar MEP se consigue a $1.381 y el contado con liqui a $1.402.
Te Podría Interesar
Qué pasará hasta octubre con el dólar
José Vargas, economista de Evaluecon, expresó que "con el Gobierno con más reservas por el swap con Estados Unidos, está más que claro que en el día a día no vamos a notar”. Y agregó: “Probablemente hasta las elecciones continuemos como estemos y después es muy probable que el gobierno tenga que tomar algún tipo de medida económica, yo diría un cambio de rumbo, salir del sistema de bandas, profundizar otra serie de políticas económicas. Pero el swap financiero por ahora nos da tiempo, pero no nos soluciona los problemas”.
Nicolás Guaia, CEO de Max Capital Asset Management, detalló: “El tipo de cambio corrigió un 10% desde el techo de la banda, mayormente explicado por control de expectativas. La baja temporal de retenciones y el fuerte mensaje de apoyo por parte de los EE.UU. restauraron la confianza de los inversores en la robustez del esquema de bandas y su capacidad de permanencia hasta las elecciones de octubre, al representar un considerable aumento tanto en stock como flujo de oferta de dólares”