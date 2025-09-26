Giro total: la diplomacia logró que el costo de $1.000 chilenos caiga fuerte para los argentinos

El esquema de compras en Chile experimenta un giro radical en menos de una semana. Lo mismo que sucedió cuando se disparó el dólar por la derrota del Gobierno nacional en la Provincia de Buenos Aires, ahora ocurrió en sentido contrario.

El costo para los viajeros argentinos se reduce de forma abrupta tras el respaldo político y financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Esta dinámica cambia el panorama para la adquisición de bienes en el país vecino.

El valor del CLP frente al peso argentino (ARS) muestra una baja significativa . La adquisición de 1.000 CLP hoy exige $1.472,38 ARS al utilizar la referencia del dólar blue. Este valor muestra un descenso de $127,62 ARS respecto a los $1.600 ARS que se necesitaban solo seis días atrás.

La mayor variación se observa en la cotización que determina el precio final de productos importados y compras en el exterior. El dólar tarjeta pasa de exigir $2.073,16 ARS por cada 1.000 CLP a un valor actual de $1.839,30 ARS . La diferencia muestra una reducción de $233,86 ARS en solo seis días.

Dólar Oficial ($1.355 ARS/USD): $1.414,84 ARS (-$174,16 de variación).

($1.355 ARS/USD): $1.414,84 ARS (-$174,16 de variación). Dólar MEP ($1.381,7 ARS/USD): $1.442,75 ARS (-$216,25 de variación).

($1.381,7 ARS/USD): $1.442,75 ARS (-$216,25 de variación). Dólar CCL ($1.402 ARS/USD): $1.464,03 ARS (-$197,97 de variación).

($1.402 ARS/USD): $1.464,03 ARS (-$197,97 de variación). Dólar Blue ($1.410 ARS/USD): $1.472,38 ARS (−$127,62 de variación).

($1.410 ARS/USD): $1.472,38 ARS (−$127,62 de variación). Dólar Tarjeta ($1.761,5 ARS/USD): $1.839,30 ARS (−$233,86 de variación).

El ahorro en electrodomésticos: $103.000 menos en seis días

El cambio en la cotización del dólar impacta directamente sobre productos de alto valor. La heladera y el aire acondicionado, artículos buscados en el mercado chileno, reducen su costo final en pesos argentinos en más de $100.000 en solo seis días, lo que hace que vuelvan a precios similares a los que habían antes de las elecciones que hicieron disparar la divisa. Antes de esta corrección, la suba del dólar en Argentina encarecía los productos sin que los precios en Chile se muevan.

Tomamos como referencia una heladera Samsung que cuesta $448.200 CLP. En el punto de mayor presión cambiaria (Septiembre 19), el costo final mediante dólar tarjeta se acercó a los $927.500 ARS. Hoy, el mismo producto cuesta $824.270,1 ARS. El consumidor recupera un ahorro de $103.199,1 ARS en apenas una semana. El aire acondicionado Split Samsung ($608.650 CLP) muestra una recuperación de $130.232,9 ARS, situando su precio final en $1.120.370,1 ARS.