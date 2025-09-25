En caída libre: el dólar volvió a bajar tras los anuncios por las retenciones

En medio de una semana en la que el Gobierno recibe guiño tras guiño de Estados Unidos respaldando el rumbo económico, el dólar mostró una contundente baja por cuarto día consecutivo. Este jueves el dólar blue también cayó y le dio un importante respiro a los mercados al igual que al Ejecutivo.

El dólar oficial cerró hoy en $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer. Entre lunes y martes se consolidó la baja más notable de la moneda extranjera.

La moneda estadounidense, entonces, mantuvo la tendencia bajista que inició durante la semana, con el respaldo de Estados Unidos y el Banco Mundial, y el anuncio de eliminación de retenciones para los granos y carnes avícolas y bovinas.

Ayer, se cerró el beneficio para las ventas de granos luego que se completara el cupo de US$7.000 millones establecidos. Sin embargo, el Gobierno anunció hoy que las exportaciones de carnes seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.355 y $1.360 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.370.

Dólar dólar blue.jpg Shutterstock

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, manteniéndose estable durante la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.337 sin registrar movimientos. Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en los $1.478,26.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,3% hasta $1.373,84, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,5% hasta los $1.398,36.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$39.032 millones.