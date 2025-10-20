El Consejo de Mayo se reúne antes de las elecciones para discutir la reforma fiscal y leyes para explotar recursos naturales

En una semana marcada por la cercanía con las elecciones legislativas, el Consejo de Mayo se reúne por quinta vez para discutir un proyecto central que el Gobierno de Javier Milei promoverá en 2026.

A menos de una semana de las elecciones legislativas y en la previa de los cambios internos que se esperan en el Gobierno, el Consejo de Mayo vuelve a reunirse este lunes para continuar la discusión alrededor de una de las leyes centrales que Javier Milei anticipó para 2026: la reforma fiscal. También se discutirán otras iniciativas para fomentar la explotación de los recursos naturales del país.

Para la quinta edición del cónclave, el Salón de los Escudos de Balcarce 50 recibió a las 10.30 al elenco habitual compuesto por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora radical Carolina Losada; el diputado del PRO Cristian Ritondo; el titular de la UIA, Martín Rapallini; y el líder de la Uocra, Gerardo Martínez.

Como invitado especial, se sumó en esta oportunidad Pablo Lavigne, secretario de coordinación productiva, dado que el temario del encuentro incluye la discusión de proyectos para impulsar la explotación de recursos naturales como reformas al código de minería, la Ley de Fuego, Ley de Bosques, y temas vinculados a la Agricultura como la propiedad intelectual de semillas.