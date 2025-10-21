Perros especializados, helicópteros y 40 efectivos: así es la intensa búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut
Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) desaparecieron el pasado 11 de octubre. Son buscados intensamente por tierra y aire.
Los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) desaparecieron el pasado 11 de octubre, cuando salieron de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut. Ahora, más de 100 personas participan en un intenso operativo de búsqueda.
Video: así buscan con drones a la pareja de jubilados
El operativo se despliega en la ruta que conecta Comodoro Rivadavia con Camarones y cuenta con 40 efectivos policiales, miembros de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil municipal, bomberos voluntarios, voluntarios en 4x4 y en motos, y perros especializados en la búsqueda de personas.
Además, se utilizan drones para recorrer las zonas altas de los cañadones y otros lugares de difícil acceso. Este martes, por la mañana, el operativo en helicóptero dio negativo. En estos momentos, buscan en refugios de pescadores y zonas costeras. A su vez, se activó el sistema federal de búsqueda de personas.
Cuál es la principal hipótesis de los investigadores
El viernes pasado por la noche, los equipos de rescate hallaron la camioneta de la pareja en una zona de difícil acceso de Rocas Coloradas, un área costera con caminos complejos que solo pueden transitar vehículos todo terreno con preparación especial. El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior.
La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los jubilados habrían quedado atrapados en el barro y sin señal de celular, por lo que decidieron buscar ayuda. Sin embargo, en el trayecto se habrían perdido. El hallazgo de una fogata mantiene viva las esperanzas de los investigadores.