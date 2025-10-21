"Él no se dedicaba a estas cosas": la confusión de las hijas del jubilado desaparecido en Chubut
El hombre y su pareja fueron vistos por última vez el sábado 11 de octubre de camino a Camarones, Chubut, y todo el país se encuentra conmocionado por la desaparición.
Todo el país se encuentra conmocionado por la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes fueron vistos por última vez el sábado 11, cuando salieron de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut. En diálogo con la prensa, las hijas de Pedro teorizan que podría haberse tratado de un robo.
Las dudas de las hijas de Pedro, uno de los jubilados desaparecido en Chubut
"No nos cierra que ellos hayan llegado a ese lugar por su propia voluntad. Tal vez hayan sido víctimas de un robo, les intentaron robar la camioneta, decidieron escapar por ese camino y se quedaron encajados y la dejaron ahí. No sabemos qué pensar", dijo una de las hijas en Mediodía Noticias.
Te Podría Interesar
En la entrevista que duró unos minutos, Laura y Gabriela dejaron en claro su confusión con respecto al lugar en el que apareció la camioneta de su papá. "No podemos tener una hipótesis clara de lo que pudo haber pasado. Estuvimos yendo todos estos días al lugar, te das cuenta que es imposible, muchos obstáculos, es intransitable ese camino, se llega únicamente con vehículos pesados o con cuatris, y mi papá tenía una camioneta, pero no era una persona que se dedique a hacer ese tipo de cosas, él no usa su camioneta para salir a hacer este tipo de caminos”.
"Es muy fea esta situación porque es todo muy confuso, no se entiende. Es mucha incertidumbre. Nosotras estamos pendientes de una pista, de agarrarnos de algo como para decir 'es por acá, por acá van a estar' y no pasa, no tenemos esos datos como para ir a buscarlos. Los investigadores mucho no nos dicen", confesaron.
Asimismo, las hijas del jubilado hablaron de la relación que mantenía Pedro con Juana: no la conocemos porque es una relación de hace muy poquito tiempo, ellos se estaban conociendo hace un mes aproximadamente. Lo que él nos contó a nosotros fue que estaba muy entusiasmado, que le parecía una buena mujer, entonces él estaba muy contento con la relación, pero nosotros a la señora no la conocemos”, dijeron.
Cómo fue la desaparición de los jubilados
La pareja de jubilados fue vista por última vez la mañana del sábado 11 de octubre, cuando una cámara captó su camioneta saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Desde entonces, no se registraron más señales de su ubicación.
Juana Inés Morales, de 69 años, había avisado a su hija mayor que se ausentaría por unos días y que regresaría el lunes 13. Ante la falta de novedades, la familia realizó la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda provincial. Las investigaciones iniciales apuntaron a que el destino elegido por la pareja era la localidad de Camarones, ubicada al norte de la capital provincial, Rawson.
El viernes por la noche, los equipos de rescate hallaron la camioneta de la pareja en una zona de difícil acceso de Rocas Coloradas, un área costera con caminos complejos que solo pueden transitar vehículos todo terreno con preparación especial.