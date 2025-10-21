"Él no se dedicaba a estas cosas": la confusión de las hijas del jubilado desaparecido en Chubut

El hombre y su pareja fueron vistos por última vez el sábado 11 de octubre de camino a Camarones, Chubut, y todo el país se encuentra conmocionado por la desaparición.

Todo el país se encuentra conmocionado por la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes fueron vistos por última vez el sábado 11, cuando salieron de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut. En diálogo con la prensa, las hijas de Pedro teorizan que podría haberse tratado de un robo.

Las dudas de las hijas de Pedro, uno de los jubilados desaparecido en Chubut "No nos cierra que ellos hayan llegado a ese lugar por su propia voluntad. Tal vez hayan sido víctimas de un robo, les intentaron robar la camioneta, decidieron escapar por ese camino y se quedaron encajados y la dejaron ahí. No sabemos qué pensar", dijo una de las hijas en Mediodía Noticias.

En la entrevista que duró unos minutos, Laura y Gabriela dejaron en claro su confusión con respecto al lugar en el que apareció la camioneta de su papá. "No podemos tener una hipótesis clara de lo que pudo haber pasado. Estuvimos yendo todos estos días al lugar, te das cuenta que es imposible, muchos obstáculos, es intransitable ese camino, se llega únicamente con vehículos pesados o con cuatris, y mi papá tenía una camioneta, pero no era una persona que se dedique a hacer ese tipo de cosas, él no usa su camioneta para salir a hacer este tipo de caminos”.

"Es muy fea esta situación porque es todo muy confuso, no se entiende. Es mucha incertidumbre. Nosotras estamos pendientes de una pista, de agarrarnos de algo como para decir 'es por acá, por acá van a estar' y no pasa, no tenemos esos datos como para ir a buscarlos. Los investigadores mucho no nos dicen", confesaron.

Asimismo, las hijas del jubilado hablaron de la relación que mantenía Pedro con Juana: no la conocemos porque es una relación de hace muy poquito tiempo, ellos se estaban conociendo hace un mes aproximadamente. Lo que él nos contó a nosotros fue que estaba muy entusiasmado, que le parecía una buena mujer, entonces él estaba muy contento con la relación, pero nosotros a la señora no la conocemos”, dijeron.