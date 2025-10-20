"8 días sin saber nada de vos": el desgarrador mensaje de la hija de la jubilada desaparecida en Chubut

Mientras la Policía de Chubut continúa con el intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de los jubilados que desaparecieron tras salir de viaje el pasado fin de semana, identificados como Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la hija de la mujer publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Facebook.

“Nuestra foto juntas el año pasado el día de la madre... Mami de mi corazón, ¿dónde estás? Qué dolor mas grande no poder encontrarte. 8 días sin saber nada de vos, te extraño tanto . Si pudieras ver toda la gente que te esta buscando y quiere que aparezcas pronto! Muchos hoy pasando el día de la madre lejos de las suyas para buscar a la mía, no me van a alcanzar nunca las palabras de agradecimiento... ”, escribió Aldana Botha, hija de Juana, este domingo.

La pareja de jubilados fue vista por última vez la mañana del sábado 11 de octubre, cuando una cámara captó su camioneta saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Desde entonces, no se registraron más señales de su ubicación.

La foto que subió Aldana, la hija de Juana, junto al desgarrador texto en el día de la madre. Foto: Aldana Botha en Facebook.

Juana Inés Morales, de 69 años, había avisado a su hija mayor que se ausentaría por unos días y que regresaría el lunes 13. Ante la falta de novedades, la familia realizó la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda provincial. Las investigaciones iniciales apuntaron a que el destino elegido por la pareja era la localidad de Camarones, ubicada al norte de la capital provincial, Rawson.

El viernes por la noche, los equipos de rescate hallaron la camioneta de la pareja en una zona de difícil acceso de Rocas Coloradas, un área costera con caminos complejos que solo pueden transitar vehículos todo terreno con preparación especial.

Dentro de la caja de la camioneta había una carpa, una garrafa y varios bidones de agua. Todos los elementos estaban ordenados, lo que llevó a descartar la posibilidad de un robo o de una salida forzada del lugar. Tampoco había indicios de violencia, desorden ni pertenencias faltantes.

Las llamativas declaraciones de la hija de la jubilada: "no sabíamos mucho"

En diálogo con el canal C5N, Anahí expresó que recién tomaron conocimiento de la relación entre su madre y Pedro Kreder poco antes del viaje. "No llevaban mucho tiempo ellos como pareja. Es más, mi mamá había comentado muy poco de esta relación. Por ahí hablaba con alguna de mis hermanas, pero entre todas estamos armando la historia", relató.

Por otro lado, la mujer aseguró que los teléfonos celulares están apagados desde el sábado y que no han recibido señales ni mensajes desde entonces. La familia está muy preocupada por la falta de información.