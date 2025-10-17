Atención jubilados: un municipio ofrece beneficios en un área clave

Un departamento de Mendoza ofrece beneficios para jubilados a la hora de pagar por multas viales. Enterate cómo acceder.

Los jubilados mendocinos de Luján ahora con beneficios en caso de tener multas.

En medio de una actualidad que es un tanto negativa para los jubilados mendocinos y argentinos, un municipio del Gran Mendoza aprobó este viernes una iniciativa que busca cuidar a los adultos mayores con acompañamiento y alivio económico. Se trata de un proyecto que fue presentado y busca un nuevo régimen de facilidades para el pago de multas viales.

"El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo continúa fortaleciendo su política de acompañamiento y cuidado hacia los adultos mayores. En la sesión de hoy, los concejales aprobaron una importante iniciativa presentada por Andrés Sconfienza, que busca brindar alivio económico a jubilados y pensionados del departamento mediante un nuevo régimen de facilidades para el pago de multas viales", remarcaron en un comunicado oficial.

policía control multas Controles y multas viales en Luján de Cuyo. Jubilados ahora tendrán beneficios. Rodrigo D'Angelo / MDZ Qué permite la medida y el beneficio a jubilados La medida permite que los Juzgados Viales de la Municipalidad extiendan el plazo para el pago voluntario de infracciones de tránsito de 3 a 15 días hábiles y establece la posibilidad de abonar las multas en diez (10) cuotas iguales y consecutivas, sin intereses.

El beneficio está destinado a jubilados y/o pensionados mayores de 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), residentes en el departamento.

En caso de que el solicitante sea de menor edad, podrá acceder al beneficio si acredita su condición de vulnerabilidad mediante el recibo de haberes jubilatorios o de pensión. Asimismo, aclararon que la facilidad no podrá otorgarse a personas reincidentes y que el incumplimiento de tres cuotas consecutivas implicará la anulación automática del plan.