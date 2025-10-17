Calendario de Anses: quiénes cobran hoy viernes

La Anses avanza con el calendario de pagos de octubre. Hoy cobran jubilados, beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.

Según el calendario oficial de la Anses, hoy cobran jubilados que perciben la mínima y titulares de programas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de octubre y este viernes 17 de octubre sigue acreditando haberes y asignaciones en todo el país. Los pagos se realizan, como siempre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 7. Este mes los haberes llegan con un aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, además del bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente. Con este incremento, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el monto total a cobrar con el bono incluido es de $396.266,36. El refuerzo se acredita junto al haber mensual y también beneficia a quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

También el calendario de pagos indica que hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 7, y las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizados en 5. En paralelo, siguen los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que se extenderán hasta el 10 de noviembre.

Por su parte, las Asignaciones Familiares mantienen el incremento del 1,87%, aplicado este mes en función de la inflación. Los nuevos valores son: