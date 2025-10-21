Cuál es la principal hipótesis sobre la desaparición de los jubilados en Chubut

Los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), fueron vistos por última vez el pasado 11 de octubre.

A más de una semana de la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), se conoció cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores. Ambos fueron vistos por última vez el pasado 11 de octubre, cuando salieron de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut.

Cuál es la principal hipótesis de los investigadores El viernes pasado por la noche, los equipos de rescate hallaron la camioneta de la pareja en una zona de difícil acceso de Rocas Coloradas, un área costera con caminos complejos que solo pueden transitar vehículos todo terreno con preparación especial. El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los jubilados habrían quedado atrapados en el barro y sin señal de celular, por lo que decidieron buscar ayuda. Sin embargo, en el trayecto se habrían perdido. El hallazgo de una fogata mantiene viva las esperanzas de los investigadores.

Cómo es el megaoperativo de búsqueda Según trascendió, en el operativo de búsqueda participan 40 efectivos policiales, miembros de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil municipal, bomberos voluntarios, voluntarios en 4x4 y en motos, y perros especializados en la búsqueda de personas.