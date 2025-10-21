Se filtró la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos: dónde la vieron

Una cámara registró la última imagen de la camioneta en la que viajaban Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados desaparecidos en Chubut.

Una cámara de seguridad ubicada en el barrio Caleta Córdova de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, fue la última en captar el paso de la camioneta en la que se trasladaban Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, la pareja de jubilados que está desaparecida desde el fin de semana.

La imagen ubica a la Toyota Hilux beige, patente NSP 455, el sábado por la mañana. Esa imagen se convirtió en la última pista firme que tienen los investigadores y los equipos de rescate. Desde entonces, nada se sabe sobre su paradero refuerza la preocupación de allegados y autoridades.

Durante los últimos días, familiares, vecinos y grupos 4x4 recorrieron sin descanso los caminos que unen Comodoro con Camarones. La hija de Juana, Aldana Botha, encabeza la búsqueda y se encargó de difundir el pedido de ayuda a través de redes sociales. “Mi mamá había dicho que volvería el lunes a trabajar. Jamás estaría tantos días sin avisar, siempre teníamos contacto. Indudablemente algo pasó”, expresó entre lágrimas.

La joven señaló que la zona de Caleta Córdova coincide con la última señal del teléfono celular y pidió que los vecinos revisen cámaras de seguridad o grabaciones para obtener más datos. “Se están usando drones, cuatriciclos y camionetas, y hay una avioneta sobrevolando el área costera”, precisó.

Preocupación por la pareja de jubilados Desde el Gobierno de Chubut confirmaron que se ampliaron los rastrillajes por tierra, mar y aire, con la participación de Prefectura Naval, personal policial y aeronaves del Aeroclub local. El operativo se extiende desde Caleta Córdova hasta el Rancho Visser, un área de terreno irregular y difícil acceso.