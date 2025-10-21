Lograron poner en marcha la camioneta de los jubilados desaparecidos: qué encontraron

En un giro importante dentro de la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) , el equipo de rescate en Chubut logró sacar del lodo y encender la camioneta en la que viajaba la pareja de jubilados desaparecida hace más de una semana.

El vehículo fue hallado en una zona de difícil acceso y, tras varias maniobras, pudo ser remolcado entre tres camionetas hasta terreno firme.

Para acceder al interior, el personal de cerrajería abrió la puerta del conductor y luego rompió una de las ventanas con el fin de observar si el rodado había sido vandalizado. Finalmente, los especialistas consiguieron ponerlo en marcha luego de cargar la batería, lo que permitió continuar con la inspección.

Dentro de la cabina se encontraron objetos personales y de uso cotidiano, como ropa, una pava, un termo y un bidón de combustible. Según confirmaron los investigadores, todos los elementos de valor permanecían intactos y el vehículo no presentaba daños visibles. Sin embargo, se constató la ausencia de los teléfonos celulares de los jubilados, lo que alimenta las hipótesis sobre su paradero.

El momento en que pusieron en marcha la camioneta

Misterio en Chubut

Gabriela, una de las hijas de Pedro Kreder, dialogó con TN y aseguró que la familia sospecha que hubo una intervención de terceros. “Empieza a cambiar la mirada y el foco de la investigación, porque claramente mi papá no llegó hasta allí manejando la camioneta”, afirmó.

Además, adelantó que pedirán que el vehículo sea analizado a fondo por la Policía: “Queremos que lo revisen minuciosamente y levanten cualquier rastro de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino”.

Mientras tanto, el operativo de búsqueda continúa activo con apoyo aéreo, drones y perros rastreadores. Pese a los esfuerzos, los resultados siguen siendo negativos, y la incertidumbre crece en torno a la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut.