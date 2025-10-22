Se desplomó un ascensor en pleno centro de Mendoza y seis personas cayeron al vacío

El ascensor tenía capacidad para tres personas, pero subieron seis y terminó cayendo del primer piso al subsuelo.

Bomberos trabajaron en la esquina de San Martín y Rivadavia tras el colapso de un ascensor (foto ilustrativa).

Un fuerte susto se vivió este miércoles por la noche en la intersección de San Martín y Rivadavia, en el centro de Mendoza, cuando un ascensor con seis personas a bordo cayó desde el primer piso hasta el subsuelo.

El elevador tenía capacidad para tres pasajeros, pero transportaba el doble de su límite cuando ocurrió el incidente. La caída activó de inmediato el protocolo de emergencia y generó alarma entre los ocupantes y vecinos del edificio.

Operativo y corte de tránsito en la zona La primera llamada al 911 alertó sobre un posible “derrumbe con personas atrapadas”, lo que movilizó a dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, efectivos policiales y personal de Preventores.

Al llegar al lugar, los equipos constataron que no se trataba de un derrumbe, sino de un desperfecto mecánico en el sistema de elevación del edificio. Afortunadamente, ninguno de los seis ocupantes sufrió heridas.

Por precaución, se cortó el tránsito en el área mientras los bomberos inspeccionaban el ascensor. Personal técnico del edificio trabajó en el lugar para determinar las causas del fallo y evaluar posibles daños estructurales.