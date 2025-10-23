El profesor de tenis acusado de abusar de su hijastra y otra denuncia en un exclusivo club de Mendoza

El profesor de tenis que se encuentra tras las rejas acusado de abusar de su hijastra , deberá enfrentar a fines de este año un juicio por otro ataque sexual ocurrido en una exclusiva institución deportiva de Mendoza . La denuncia sostiene que abusó sexualmente de una alumna en el Club Vistalba de Luján de Cuyo , lugar donde trabajó durante varios años.

Recientemente, esa causa liderada por el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora fue elevada a debate oral y se fijó la fecha de inicio para el lunes 1 de diciembre, jornada en la que el juez Carlos Torres , del Tribunal Penal Colegiado N°1 , comenzará a juzgar al instructor de tenis.

El sospechoso se encuentra imputado por el delito de estupro agravado , contemplado en el artículo 120, segundo párrafo, del Código Penal, que prevé penas de 6 a 10 años de prisión para "el que abusare sexualmente a una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual".

De la investigación surge que durante 2023 el profesor de tenis cometió una serie de vejaciones contra una alumna adolescente , agrediéndola sexualmente en diferentes sectores del Club Vistalba .

En paralelo a los hechos, el acusado, conocido como Charly , se mostraba muy activo en las redes sociales y hasta publicaba fotos junto a sus alumnas, a quienes llamaba " los Ángeles de Charly (sic)", en referencia a la popular película y serie de televisión policial estadounidense.

Incluso, en marzo de 2022, poco más de un año antes de que estallara el escándalo por los abusos, llegó a ser reconocido a través de las cuentas oficiales de la propia institución deportiva luego de que el presunto abusador se coronó campeón de un torneo de tenis senior.

Charly tenis Vistalba El reconocimiento del Club Vistalba al acusado, poco más de un año antes de que estallara el escándalo. MDZ.

Para ese entonces el profesor de tenis ya enfrentaba una causa de violencia de género en la Justicia provincial, por la que fue condenado en abril de 2022 a la pena de seis meses de ejecución condicional por el delito de lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Pese a la sentencia en su contra, continuó trabajando en el Club Vistalba hasta que fue denunciado y luego detenido hacia fines de 2023 por los presuntos abusos sexuales sufridos por su alumna menor de edad.

La denuncia por abuso y grooming a su hijastra

La situación del instructor en la otra causa por la que se encuentra imputado, la cual se tramita en la Tercera Circunscripción Judicial (Zona Este), es muy similar, ya que también fue elevada a juicio. No obstante, aún no tiene fecha de debate fijada y no se descarta que se termine acumulando al expediente a cargo del fiscal Nora.

En esa investigación revelada por MDZ, que lidera el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín, los hechos comenzaron el 31 de diciembre de 2022, durante los festejos de Nochevieja en un complejo de departamentos de San Martín. De acuerdo con la instrucción, en esa oportunidad, el sospechoso le realizó tocamientos en las partes íntimas a su hijastra, quien para ese entonces tenía 10 años.

terminal de omnibus mendoza (1).JPG De acuerdo con la investigación, algunos de los abusos ocurrieron cuando el acusado viajaba con la niña de San Martín hasta la Estación Terminal Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La reconstrucción realizada por los detectives señala que los episodios siguieron entre febrero y noviembre de 2023, periodo en que casi a diario el sujeto obligaba a la niña para que le enviara fotos y videos de sus pechos y genitales a través de la aplicación WhatsApp. Para lograr su cometido, amenazaba a la menor de edad con que "mataría a su mamá" en caso de que no lo obedeciera, agrega la información.

Pero eso no fue todo, ya que, entre abril y junio de ese mismo año, la niña habría sufrido abusos por parte de su padrastro en varias oportunidades en las que viajaba en colectivo desde San Martín hasta la Estación Terminal Mendoza, en Guaymallén. De la denuncia surgió que el acusado la manoseaba en sus piernas y partes íntimas mientras iban a bordo de los micros.

Tiempo después, en 2024, la niña le reveló los abusos a su madre y el sospechoso terminó sumando una nueva causa en su contra, por la que se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda, grooming y amenazas coactivas en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real.