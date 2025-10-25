Persecución policial culmina con un fuerte choque en Luján de Cuyo

Varios móviles participaron del operativo que finalizó este sábado en la esquina de Boedo y Terrada.

Un operativo policial de alta intensidad finalizó con la detención de uno los ocupantes de un automóvil Volkswagen Vento, tras una persecución en Luján de Cuyo.

El incidente se registró pasadas las 10 de este sábado en la concurrida intersección de calle Boedo y Terrada.

La persecución involucró a varios móviles policiales. Los ocupantes del Vento, en su intento por evadir a la policía, colisionaron contra un vehículo que prestaba un servicio de encomiendas. El choque obligó a la detención del vehículo fugitivo y permitió la aprehensión de sus ocupantes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos específicos que originaron la persecución policial. La situación generó un gran despliegue de efectivos y alteró la tranquilidad de los vecinos en la zona.