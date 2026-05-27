Recuperaron una casa tomada donde funcionaba un taller textil clandestino y un "hotel trucho" en Floresta

Tras años de proceso legal, la propietaria consiguió recuperar la vivienda ubicada en el barrio de Floresta. Los detalles del operativo.

En un operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad y diversas áreas del Gobierno porteño, se reintegró a sus legítimos dueños una casa en el barrio de Floresta. Este inmueble permanecía usurpado desde hacía ocho años y funcionaba como un centro de actividades ilegales. Además, representa la propiedad recuperada número 800 bajo la gestión actual.

Patricia Castro, hija del dueño original fallecido en 2021, relató que el lugar había sido alquilado en 2018 a ciudadanos que dejaron de pagar en julio de 2022 y se negaron a desalojar el lugar. Durante el tiempo de la toma, los ocupantes no solo vivían allí, sino que montaron un taller textil clandestino y subalquilaban habitaciones por un valor de $300.000.

Cómo fue el operativo en Floresta Al momento del desalojo, la Policía de la Ciudad detectó que los usurpadores intentaron desarmar rápidamente cinco máquinas de coser. Además, la Guardia de Auxilio procedió a la clausura del inmueble debido a un inminente riesgo de derrumbe generado por la falta de mantenimiento y el uso indebido de las instalaciones.

image

La denunciante explicó que el proceso para recuperar su casa fue complejo: mientras un fiscal intentaba avanzar, otro decidía archivar la causa, situación que se destrabó finalmente con una sentencia firme de desalojo dictada en 2023.