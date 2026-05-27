Megaoperativo por estafas cripto: allanamientos y detenidos en Mendoza por una causa de $3 mil millones

Mendoza fue escenario de un procedimieto federal contra una organización investigada por millonarias estafas vinculadas a falsas inversiones en criptomonedas y plataformas financieras fraudulentas, una maniobra que habría provocado pérdidas por más de 3 mil millones de pesos en distintas provincias del país.

Los procedimientos formaron parte de una investigación nacional que incluyó más de 90 allanamientos simultáneos y terminó con 21 personas detenidas, además del secuestro de millones de pesos, dispositivos electrónicos y criptoactivos valuados en cifras récord.

De acuerdo con información policial, en territorio mendocino los operativos se concentraron en Maipú y Tunuyán , donde trabajaron investigadores especializados junto a personal de la Fiscalía de Delitos Económicos y efectivos vinculados a las áreas de cibercrimen.

Las procedimientos realizados en la provincia permitieron detener a tres sospechos vínculados a maniobras fraudulentas.

Cómo resultado, tres personas quedaron detenidas mientras que los investigadores secuestraron teléfonos celulares, notebooks y distintos dispositivos electrónicos.

Las medidas se desarrollaron en el marco de una pesquisa federal que apunta a organizaciones dedicadas a maniobras de fraude digital mediante supuestas plataformas de inversión y operaciones con criptoactivos.

Un operativo que alcanzó a varias provincias

Además de Mendoza, los allanamientos se realizaron en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Misiones y Ciudad de Buenos Aires, con intervención de distintas fiscalías especializadas en delitos complejos y cibercrimen.

Allanamientos PFA Dispositivos secuestrados durante las intervenciones llevadas a cabo por la Policía Federal

La investigación fue encabezada por equipos judiciales de diez departamentos judiciales bonaerenses, entre ellos San Isidro, Quilmes, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Pergamino, Mercedes y San Martín.

También participaron la Policía Federal Argentina y fuerzas especializadas en delitos tecnológicos.

Cómo operaba la estructura investigada

De acuerdo con la investigación, las maniobras comenzaban generalmente a través de publicaciones en redes sociales, contactos directos o plataformas falsas que prometían ganancias rápidas y seguras mediante inversiones financieras o trading con criptomonedas.

Los estafadores utilizaban nombres, logos y diseños que imitaban a empresas e instituciones reales para generar confianza en las víctimas. Incluso, en algunos casos recurrían a imágenes de celebridades, figuras públicas o supuestos expertos financieros para dar apariencia de legitimidad.

Celular secuestrado La estructura delictiva operaba a traves de redes sociales y plataformas.

Una vez captada la atención, las víctimas eran inducidas a realizar transferencias de dinero hacia cuentas bancarias o billeteras virtuales vinculadas a supuestas inversiones.

Aplicaciones falsas y operaciones internacionales

Los investigadores detectaron además el uso de aplicaciones fraudulentas disponibles incluso en Google Play Store, donde las víctimas creían estar operando en plataformas legítimas de inversión.

Sin embargo, detrás de esas aplicaciones funcionaban estructuras destinadas a captar dinero mediante simulaciones de operaciones financieras inexistentes.

Detenida 1 PFA La organización delictiva realizaba las maniobras con apps disponibles en Google Play y plataformas de mensajería como Whatsapp.

Otra de las líneas investigadas reveló maniobras realizadas tras hackeos de cuentas de WhatsApp. Según la pesquisa, los delincuentes se hacían pasar por conocidos de las víctimas y ofrecían supuestas operaciones de compra de dólares o inversiones.

Luego, el dinero era derivado a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Detenido 1 PFA Uno de los detenidos durante los procedimientos de la Polícia Federal.

Parte del dinero obtenido terminaba convertido en criptomonedas mediante operaciones realizadas en Binance y posteriormente era enviado a cuentas radicadas en el extranjero, principalmente en Venezuela.

Dentro de esa línea investigativa, los pesquisas detectaron domicilios vinculados a las maniobras tanto en Mendoza como en González Catán.

Secuestros millonarios y criptomonedas congeladas

Durante el megaoperativo federal, los investigadores lograron secuestrar casi 60 millones de pesos, además de congelar e incautar más de 8 millones de dólares en criptoactivos.

También fueron secuestradas computadoras, tablets, CPU y más de 80 teléfonos celulares que serán peritados para reconstruir la estructura financiera y tecnológica de las organizaciones investigadas.

Detenido 2 PFA Las maniobras permitieron secuestrar 60 millones de pesos, además de congelar e incautar más de 8 millones de dólares en criptomonedas.

La investigación fue coordinada por fiscalías y áreas especializadas en cibercrimen de distintos departamentos judiciales de Buenos Aires, con participación de la Policía Federal Argentina y colaboración de fuerzas provinciales, entre ellas la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.