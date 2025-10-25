Buscan a dos jóvenes desaparecidos en Chubut el mismo día que los jubilados

Luciano Vivar y Héctor Carrasco faltan desde el 16 de octubre. Fueron vistos por última vez en Comodoro Rivadavia, Chubut, el mismo día que la pareja de jubilados desaparecida.

La policía de Chubut continúa con una intensa búsqueda para dar con el paradero de Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, y Héctor Omar Carrasco, de 30, quienes desaparecieron el 16 de octubre, la misma jornada en que se perdió contacto con los jubilados Juana Morales y Pedro Kreder.

La División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicitó la colaboración de la comunidad para hallar a los dos hombres. Vivar fue visto por última vez en la zona del kilómetro 8, mientras que Carrasco mantuvo su último contacto antes de ausentarse de su casa en el barrio Máximo Abásolo, en el sur de la ciudad.

El mismo día que los jubilados De acuerdo con la descripción policial, Vivar mide aproximadamente 1,75 metros, pesa 80 kilos, tiene contextura robusta, tez blanca y cabello negro corto y lacio. Vestía una campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises.

Por su parte, Carrasco, de 1,70 metros de altura y 70 kilos, es de tez morena, tiene ojos marrones y pelo largo y lacio de color negro. En el momento de su desaparición llevaba jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines marrones de seguridad.

jovernes desaparecidos el mismo dia que los jubilados Carrasco, que había residido en el barrio La Floresta, cuenta con experiencia laboral en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), donde se desempeñó en tareas vinculadas a la distribución eléctrica y alumbrado público. La denuncia por su desaparición fue presentada por su esposa.