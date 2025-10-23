Se conoció la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre la desaparición de los jubilados

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró que todo apuntaría a un crimen.

Este jueves continuaron los operativos de búsqueda para dar con el paradero de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes desaparecieron el pasado 11 de octubre, cuando salieron de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut.

En las últimas horas, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, dio a conocer cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores. “La hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio”, detalló, en diálogo con Radio Splendid AM 990.

A su vez, Iturrioz indicó que hay una unidad investiga una posible desaparición accidental. Sin embargo, sentenció que todo apuntaría a un crimen.

Por otro lado, se refirió al intenso operativo de búsqueda, en el cual participan equipos de rescate, bomberos voluntarios, personal policial y brigadistas. El ministro confirmó que en la ciudad de Comodoro Rivadavia se encontraron huellas humanas, pero que no saben a quién pertenecen exactamente.

La denuncia que le dio un giro al caso Una denuncia anónima recibida a través de la línea 134 aportó un elemento nuevo que podría cambiar el rumbo de la investigación. Según informó Iturrioz, la llamada alertó sobre un presunto intento de robo ocurrido en la misma zona donde fue encontrada la camioneta.