Así fue la persecución policial que generó alarma en las calles de Luján de Cuyo

Por ahora el detenido no fue identificado y se desconoce por qué escapó cuando se le intentó controlar.

Una persecución policial que se extendió por varias arterias de Luján de Cuyo culminó con la detención del ocupante de un automóvil Volkswagen Vento. El hecho, registrado a las 10.30 de la mañana, obligó a la intervención de varios móviles y personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

El incidente se desencadenó cuando efectivos policiales que realizaban maniobras operativas en el interior del Barrio Los Ventisqueros de Luján, observaron el vehículo, un Volkswagen Vento. Al intentar identificarlo, el conductor hizo caso omiso a las balizas y sirena, e inició una fuga a gran velocidad.

La persecución se extendió por un trazado complejo y a alta velocidad. El Vento huyó por calle Roca hacia el norte, ingresó al Barrio Tres Estrellas, subió por Rawson para incorporarse al Acceso Sur con dirección al norte, hasta calle Aráoz. Luego, continuó la huida hacia el este y descendió nuevamente al Acceso Sur con dirección al norte.

La carrera, catalogada como de "conducción intempestiva" por el personal actuante los móviles que lo persiguieron, finalizó en la intersección de calle Terrada y Boedo cuando el Vento colisionó contra un tercer vehículo particular que circulaba por Boedo hacia el este.

El doctor Javier Mortarelli de la Oficina Fiscal Luján-Maipú, dispuso que se labraran las actuaciones de rigor, que trabajara personal de Científica sobre el accidente de tránsito y que tanto el vehículo como el conductor fueran puestos a disposición de dicha Oficina Fiscal.