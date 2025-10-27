Robos y detenciones en Luján de Cuyo y Maipú: los últimos casos en Mendoza

Dos robos fueron registrados en los departamentos de Maipú y Luján. En uno de estos se logró detener a los responsables, mientras en el otro se fugaron.

Dos delincuentes fueron detenidos en Maipú, mientras que en Luján de Cuyo los responsables de un robo se dieron a la fuga.

Durante la noche del domingo y la madrugada de lunes, dos robos fueron registrados en distintas partes de la provincia de Mendoza. Concretamente en los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo, donde se robaron picaportes de viviendas y un auto respectivamente.

Robo de auto en la ruta 40 El primero de los hechos ocurrió sobre la ruta nacional 40, a poco de llegar a Ugarteche. En este punto un hombre de 39 debió bajarse de su auto, un Toyota Corolla Blanco, para cambiar un neumático pasadas las 22.

En ese momento dos malvivientes lo abordaron y a punta de pistola lo amenazaron para que les entregara las llaves del vehículo. Los delincuentes huyeron de la zona en el rodado sustraído.

Jóvenes con manijas robadas Varías horas después, una pareja fue detenida en el departamento de Maipú, sobre las 6 de este lunes. Según fuentes policiales, a partir de un patrullaje preventivo se identificó a dos jóvenes, un chico y una chica de 19 años, que se desplazan a pie por el cruce de las calles Chavarría y Rivas.

Los efectivos de la Comisaría 29° realizaron una requisa a los jóvenes y notaron que estos llevaban consigo un destornillador y 4 picaportes en una mochila.