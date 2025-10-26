Detuvieron a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Las autoridades francesas detuvieron a dos hombres sospechosos de haber participado en el millonario robo de joyas ocurrido hace una semana en el Museo del Louvre , en París. Según se informó, las detenciones se realizaron el sábado por la noche y fueron confirmadas este domingo por la fiscalía de la capital francesa.

Uno de los detenidos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo fue capturado pocas horas después en la región parisina de Seine-Saint-Denis. Ambos son investigados por su presunta participación en el robo de ocho piezas pertenecientes a Napoleón Bonaparte y la emperatriz Josefina, valuadas en más de 100 millones de dólares.

El asalto ocurrió el domingo pasado en plena luz del día. Los autores ingresaron al museo mediante un montacargas por una de las ventanas de la Galería de Apolo, uno de los espacios más reconocidos del Louvre. Hasta el momento, el botín no fue hallado y los investigadores continúan las tareas para localizarlo.

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que la Brigada de Búsqueda e Intervención fue la encargada de realizar los arrestos. También lamentó la filtración de información sobre el avance del caso, al considerar que podría afectar el trabajo de más de 100 agentes asignados a la investigación.

Expertos en patrimonio señalaron que el tiempo es un factor clave, ya que las joyas podrían ser fundidas o desarmadas en piezas más pequeñas para su venta. Además, debido a su antigüedad, las gemas robadas carecen de inscripciones modernas que permitan identificarlas con facilidad en el mercado internacional.

Así escapaban los ladrones del prestigioso museo

Ladrones Del Louvre

Así fue el robo millonario al Louvre

El saqueo ocurrió el domingo pasado. Los ladrones utilizaron una plataforma elevadora para acceder desde el exterior y una radial para cortar los cristales e ingresar a la Galerie d’Apollon, donde se exhiben las joyas.

Se sustrajeron "ocho piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz" de un valor "inestimable". Una de ellas, al parecer la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada rota fuera del museo. Según se teorizó en su momento, se habría caído cuando los delincuentes escapaban del lugar.

La operación duró apenas siete minutos y no se reportaron heridos. Debido al suceso, el prestigioso museo debió cerrar sus puertas durante tres días.

Con respecto a la banda dilictiva, los medios franceses apuntaron a los "Panteras Rosas", a quienes se les atribuye el robo de diamantes que sufrió la joyería Graff de Londres en el 2003, que significó una pérdida de 23 millones de libras.