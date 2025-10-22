Tras el espectacular robo, el Museo del Louvre admitió que tiene graves fallas de vigilancia

Tres días después del espectacular robo en París que dejó al descubierto las vulnerabilidades del Museo del Louvre , su presidenta, Laurence des Cars, reconoció ante una comisión del Senado francés que el sistema de videovigilancia del exterior “es totalmente insuficiente”.

La funcionaria, primera mujer en dirigir la prestigiosa pinacoteca desde 2021, explicó que las cámaras no cubren todas las fachadas y que en el sector de la Galería Apolo —donde ocurrió el asalto— solo había una cámara apuntando en dirección contraria al punto de ingreso de los ladrones.

Durante su exposición, des Cars reveló que las alarmas internas sí se activaron, aunque los sistemas exteriores “quedaron obsoletos con el paso del tiempo”. En un gesto de responsabilidad política, presentó su renuncia, pero la ministra de Cultura, Rachida Dati, la rechazó. “Fue una herida profunda para el museo y para Francia”, expresó la directora.

La presidenta también sugirió instalar una comisaría dentro del museo y reforzar la seguridad de las zonas aledañas, especialmente en la calzada. El presidente Emmanuel Macron ordenó acelerar un plan de refuerzo para proteger al museo más visitado del mundo, que reabrió al público este miércoles tras tres días de cierre.

Mientras, la investigación continúa. Más de un centenar de agentes trabajan en la búsqueda de los cuatro individuos que robaron nueve joyas valuadas en más de 100 millones de dólares. Según la fiscal de París, Laure Beccuau, el grupo obtuvo un montacargas mediante “un falso contrato de mudanza”. El asalto duró apenas ocho minutos y los delincuentes ingresaron al museo serrando una ventana del balcón de la Galería Apolo.

Entre las piezas sustraídas figuran una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. En la huida, los ladrones dejaron caer una corona, que fue recuperada y, según la directora, “podría ser restaurada” tras los primeros análisis técnicos.

Des Cars precisó que la pieza se dañó al ser forzada fuera de su vitrina, aunque las estructuras de vidrio ultrarresistentes, instaladas en 2014, “impidieron que se rompiera por completo”.

El robo, cometido a escasos metros de la Mona Lisa, volvió a exponer la falta de personal y los problemas estructurales que vienen denunciando los trabajadores del museo. Este año, la institución recibió nueve millones de visitantes, el 80% de ellos extranjeros.