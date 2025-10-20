Quiénes son las "Panteras Rosas", la banda que habría cometido el robo en el Museo Louvre

El Museo Louvre sufrió el robo millonario de ocho piezas de la colección de joyas de la Corona Francesa este domingo.

Este domingo, el famoso y prestigioso Museo Louvre de París sufrió el robo de ocho piezas de la colección de Joyas de la Corona francesa, las cuales tienen un "valor inestimable". Los responsables del hecho serían las "Panteras Rosas", una banda criminal que ya realizó delitos similares.

Quiénes son las "Panteras Rosas", los presuntos responsables del robo Los miembros de las Panteras Rosas proceden de los antiguos estados yugoslavos, incluyendo Serbia, Montenegro y Bosnia. Interpol estima que existen alrededor de 800 miembros clave de esta red criminal en todo el mundo, según el medio inglés Metro. Además, se trata de una pandilla integrada, principalmente, por exsoldados con amplia formación en entrenamiento paramilitar.

A esta banda se le atribuye el robo de diamantes que sufrió la joyería Graff de Londres en el 2003, que significó una pérdida de 23 millones de libras. Sin embargo, las Panteras Rosas tiene antecedentes de también atacar museos: en 2008, un museo de Suiza sufrió el robo de obras de Monet, Van Gogh, Cézanne y Degas, con un valor estimado de 119 millones de libras.

En este caso, el robo millonario que aconteció este domingo en el Louvre consiste en ocho objetos: un diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto perteneciente a las reinas francesas del siglo XIX María Amelia y Hortensia; un collar de esmeraldas y pendientes del juego de la emperatriz María Luisa, segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; el diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo de corsage.