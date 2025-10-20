Donald Trump anunció que viajará a China en 2026 y amenazó con aranceles del 100% si no logra un acuerdo

El presidente de Estados Unidos reveló que fue invitado a viajar a China, y destacó su "gran relación" con Xi Jinping.

Donald Trump anunció este lunes que viajará a China a principios del próximo año (2026) y manifestó su optimismo de cerrar un acuerdo comercial con su par Xi Jinping, a finales de este mes. A pesar de su deseo de cerrar un trato, el presidente estadounidense recordó que activará aranceles masivos si las negociaciones fracasan.

Trump hizo el anuncio al recibir en la Casa Blanca al primer ministro australiano, Anthony Albanese. "He sido invitado a ir a China y lo haré en algún momento a principios del próximo año. Lo tenemos más o menos planeado”, dijo el mandatario de los Estados Unidos.

¿Cómo será el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping? Los líderes celebrarán su primera reunión en el segundo mandato de Trump a finales de este mes en Corea del Sur, en el marco de una cumbre Asia-Pacífico. El presidente estadounidense reiteró que su prioridad es alcanzar un acuerdo comercial "justo" con China, destacando su "gran relación" con su homólogo Jinping.

Por su parte, el magnate le puso una fecha límite para alcanzar un acuerdo y revivió la tensión comercial. En ese sentido, dijo que si no hay un acuerdo bilateral para el 1 de noviembre, activará un castigo del 100% en gravámenes a los productos chinos.