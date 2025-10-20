Israel atacó Gaza tras la ruptura del alto el fuego y suspendió la ayuda humanitaria

El establecimiento de un acuerdo de cese al fuego, impulsado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump , entre Israel y Hamás no encontró, por el momento, una paz duradera ya que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a arremeter contra objetivos milicianos de Hamás en el sur de Gaza .

De acuerdo con el comunicado difundido, los ataques fueron llevados adelante por el Comando Sur de las FDI “luego de una violación del cese al fuego”. Desde la emisión estatal de Israel, "Kan", informaron que uno de los objetivos que fueron atacados eran túneles que Hamás utilizó para retener a rehenes.

Se trata de la segunda ola de ataques israelíes el domingo luego de una arremetimientos en el norte y sur de la Franja, mientras que paralelamente el Canal 12 de Israel informó que 104 objetivos fueron atacados durante el día.

Las fuerzas de Israel sostuvieron que los ataques que iniciaron el conflicto nuevamente fueron después de que Hamás lanzara un misil antitanque y abriera fuego contra las tropas que desmantelaban infraestructura en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Luego de la agresión, Benjamín Netanyahu consultó con su ministro de Defensa, Israel Katz y altos mandos de seguridad. Según informaron medios locales, el mandatario ordenó responder “con fuerza” contra los objetivos en el enclave palestino.

De acuerdo con la cadena Kan, Netanyahu dispuso además suspender la entrega de ayuda humanitaria a Gaza “hasta nuevo aviso”, mientras que el Canal 12 reportó que el gobierno decidió cerrar todos los cruces fronterizos hacia la Franja.

Israel ataca Gaza de nuevo

Los ataques de Israel que rompieron la tregua dejaron muertos y heridos

Fuentes médicas palestinas indicaron que los bombardeos israelíes dejaron al menos 14 muertos y decenas de heridos. Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, declaró a la agencia Xinhua que los equipos de rescate “respondieron desde temprano a más de 20 llamados de socorro en distintas zonas del territorio”, donde recuperaron los cuerpos de mujeres y periodistas entre las víctimas.

Basal aseguró que los ataques alcanzaron “reuniones civiles, una cafetería, una villa y tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas”, provocando derrumbes e incendios. También advirtió que las tareas de rescate se desarrollan “en condiciones extremadamente difíciles” por la falta de combustible y equipamiento.

El recrudecimiento de la violencia se da en medio de acusaciones cruzadas entre Israel y Hamás por la presunta violación de la tregua vigente desde el 10 de octubre, mediada por Egipto, Qatar y Turquía con el apoyo de Estados Unidos. El acuerdo incluía el cese de hostilidades, el intercambio de prisioneros, la retirada parcial de tropas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria y combustible al enclave.