Israel confirma que Hamás entregó restos de rehenes fallecidos de Gaza
Israel identificó a dos rehenes cuyos cuerpos fueron entregados por Hamás, mientras se mantiene cerrado el cruce de Rafah y avanza el frágil alto el fuego.
Israel confirmó el domingo la recepción de los cuerpos de dos rehenes entregados por Hamás a la Cruz Roja. Las víctimas fueron identificadas como Ronen Engel, del kibutz Nir Oz, y Sonthaya Oakkharasri, trabajador tailandés del kibutz Be’eri. Ambos murieron durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y sus restos fueron llevados a Gaza.
Israel recibe los cuerpos de dos rehenes
Según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación. Engel era padre de tres hijos, dos de los cuales, junto a su esposa, fueron secuestrados y liberados en un intercambio previo en noviembre de 2023.
Hamás entregó los cuerpos la noche del sábado como parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado el 10 de octubre, que busca poner fin a dos años de enfrentamientos. El grupo militante ya entregó los restos de 12 de los 28 rehenes confirmados como fallecidos y 20 rehenes vivos desde que comenzó la tregua.
Tensión por el cierre del cruce de Rafah
Israel anunció que el paso fronterizo de Rafah, el único punto de salida de Gaza, permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”, pese a que previamente había indicado que podría reabrirse. La medida se vincula directamente con la liberación de restos por parte de Hamás, y ha sido calificada por el grupo palestino como una violación del acuerdo de cese de hostilidades.
La embajada palestina en Egipto informó que el cruce podría reabrirse el lunes para permitir el regreso de residentes gazatíes. Rafah, bajo control israelí desde mayo de 2024, es una vía clave para que los palestinos accedan a atención médica, visiten familiares o abandonen temporalmente la Franja
Obstáculos en Gaza y búsqueda de restos
Fuentes estadounidenses señalaron que la destrucción en Gaza dificulta la recuperación de cuerpos, que podrían permanecer bajo escombros en zonas devastadas por los bombardeos. El Ministerio de Salud de Gaza informó que Israel devolvió otros 15 cuerpos de palestinos el domingo, en medio de un ambiente humanitario precario y de lenta circulación de ayuda internacional.
El asesor estadounidense que participó en las negociaciones del acuerdo destacó que “nadie se está quedando atrás”, en referencia a los esfuerzos conjuntos para identificar y recuperar los restos de víctimas tanto israelíes como palestinas.