Gran robo en el museo del Louvre: se llevaron joyas de Napoleón y otras importantes piezas históricas

El Museo del Louvre , el más visitado del mundo, cerró completamente sus puertas este domingo tras ser víctima de un "gran robo " de "joyas de valor inestimable" . El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez , confirmó que los ladrones sustrajeron piezas de la colección de las Joyas de la Corona francesa en una operación "cuidadosamente planificada" que duró solo siete minutos.

Los ladrones irrumpieron por la fachada que da al río Sena , donde actualmente hay obras de construcción. Utilizaron una plataforma elevadora para acceder desde el exterior y una radial para cortar los cristales e ingresar a la Galerie d’Apollon , donde se exhiben las joyas.

Según Le Parisien, se sustrajeron "nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz" . Una de ellas, al parecer la corona de la emperatriz Eugenia , fue hallada rota fuera del museo .

La operación duró apenas siete minutos . No se reportaron heridos.

El Louvre anunció el cierre de suspuertas este domingo en su cuenta de X por "razones excepcionales". La policía acordonó los accesos ante la presencia de miles de turistas.

El ministro Nuñez señaló que el grupo de delincuentes había realizado "labores de reconocimiento previas". Este tipo de objetos de pequeño formato (joyas, orfebrería, miniaturas) son el principal reto de seguridad para el Louvre, dada su portabilidad y alto valor histórico.

Antecedentes de robos en el museo del Louvre

Aunque el Louvre alberga obras monumentales como la Mona Lisa y la Venus de Milo, ha sido objeto de intentos de robo históricos:

1911: Fue sustraída la Mona Lisa por Vincenzo Peruggia, siendo recuperada dos años después.

1983: Robaron dos piezas de armadura renacentista, recuperadas décadas más tarde.

La Galerie d’Apollon, donde ocurrió el robo, resguarda algunos de los objetos más emblemáticos de la historia francesa y atrae hasta 30.000 visitantes por día.