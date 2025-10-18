Bolivia gira a la derecha: Paz y Quiroga definen el balotaje

Bolivia se prepara para una jornada electoral decisiva. Este domingo, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir en balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, los dos candidatos que aspiran a la presidencia del país. El 17 de agosto, Paz se impuso en los comicios pero no logró los votos necesarios para asegurar el triunfo en primera vuelta.

Paz representa al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y plantea una política de equilibrio internacional: busca recomponer las relaciones con Chile y Estados Unidos, sin romper definitivamente con el Movimiento al Socialismo (MAS) ni con los socios estratégicos Rusia y China. Este último es uno de los principales inversores en sectores como el litio y la energía.

Por su parte, Jorge Quiroga, al frente de la alianza Libertad y Democracia (Libre), impulsa una agenda más alineada con Estados Unidos e Israel. Su proyecto implicaría un alejamiento de los vínculos con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Ambos dirigentes coinciden, sin embargo, en la necesidad de fortalecer los lazos con Washington y de contar con el respaldo de Donald Trump ante organismos financieros internacionales como el FMI, el BID y el Banco Mundial.

En los últimos 20 años, Bolivia osciló entre distintos modelos de inserción global. Bajo los gobiernos del MAS, el país se acercó a China, Rusia e Irán, con acuerdos estratégicos que incluyeron créditos, cooperación técnica y apoyo a proyectos energéticos.

Ese proceso se interrumpió brevemente durante la gestión de Jeanine Áñez, tras la renuncia de Evo Morales, cuando se rompieron relaciones con varios aliados del bloque bolivariano y se cerraron las embajadas de Irán y Nicaragua.

Posteriormente, con el regreso del MAS al poder de la mano de Luis Arce, Bolivia volvió a restablecer esos vínculos y recuperó su lugar en los espacios de integración regional que había abandonado.

El resultado de las urnas definirá ahora qué rumbo adoptará la nación andina en el nuevo escenario internacional, entre una visión de equilibrio diplomático o un giro hacia una mayor alineación con Occidente.