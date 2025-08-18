Bolivia: un opositor da la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira ha dado la sorpresa al encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Bolivia con más de un 30 por ciento de los votos, según los datos preliminares con casi el 92 por ciento escrutado.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha obtenido cerca del 32 por ciento de apoyos, y se disputará la ronda final de los comicios con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, aspirante por Alianza Libre, que le sigue con un 27 por ciento de los votos.

En tercer lugar ha quedado con algo más del 20 por ciento de los apoyos Samuel Doria, que concurría a estas elecciones con Alianza Unidad, y que ya ha anunciado que apoyará a Paz Pereira en la segunda vuelta de las elecciones , prevista para el próximo 19 de octubre.

"A lo largo de la campaña dije que si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar quien llegara primero si este no era del (Movmiento al Socialismo) MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra", ha señalado durante una comparecencia en la que ha asumido su derrota y se ha comprometido a respaldar "toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis".

El cuadro se completa con Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; y Manfred Reyes Villa, de APB - Súmate; con un 8 y un casi un 7 por ciento, respectivamente, mientras que se confirma la estrepitosa caída del MAS con apenas un 3 por ciento de los apoyos que ha recibido el exministro y candidato respaldado por el presidente de Bolivia Luis Arce, Eduardo del Castillo.

Combo de fotografías donde aparecen los candidatos opositores a la Presidencia de Bolivia Rodrigo Paz Pereira (i) y Jorge Quiroga, quienes disputarán la primera segunda vuelta electoral en la historia del país. Foto Efe

Por su parte, Johnny Fernández, por La Fuerza del Pueblo; y Pavel Aracena con la formación Libertad y Progreso-ADN, han cosechado ambos un 1,6 por ciento de votos.

Más de 7,9 millones de ciudadanos estaban convocados este domingo a las urnas, en unos comicios que marcan un punto de inflexión político en un país dominado desde hace casi dos décadas por el MAS que en su día lanzó el expresidente Evo Morales y que ha quedado roto por las luchas fratricidas.

Evo Morales celebra el voto nulo

El expresidente de Bolivia, Evo Morales ha celebrado el "triunfo" del voto nulo, que ha superado el 19 por ciento en las elecciones de este domingo en el país latinoamericano, días después de que haya defendido que si esta opción se impone significaría su victoria.

"Aprovecho para felicitar este triunfo del pueblo boliviano, donde el voto nulo se impone en estas elecciones nacionales, felicidades a ustedes", ha señalado en declaraciones recogidas por la emisora ERMOL, al tiempo que ha negado la legitimidad a toda aquella formación que se reivindique como "partido ganador" de los comicios.

Morales ha incidido en que "la lucha sigue" y ha convocado para ello una reunión para este miércoles, 20 de agosto, en su bastión, el Trópico de Cochabamba. El exmandatario ya señaló hace días durante un acto electoral que "si el voto nulo gana las elecciones, si el domingo el voto nulo saca 25 por ciento, Evo ganó las elecciones, compañeras y compañeros". Dpa