Elecciones en Bolivia: punto final para el partido de Evo Morales y balotaje en octubre

Luego de 20 años del MAS, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en la segunda vuelta.

Tras el cierre de los comicios, los centros de votación de Bolivia comenzaron el conteo de los votos en un proceso que se desarrolló bajo la mirada de delegados, observadores internacionales y veedores ciudadanos, en una jornada en la que estaban habilitados para sufragar casi ocho millones de ciudadanos.

Según reportan diferentes agencias internacionales de noticias, el recuento comenzó inmediatamente después del cierre de las mesas, tras cumplir ocho horas de funcionamiento, conforme establece la normativa electoral boliviana.

Los jurados electorales de cada recinto realizaron la apertura de urnas y el llenado de actas, mientras representantes de partidos políticos y delegados acreditados supervisan el procedimiento. Las elecciones se realizaron con normalidad, y sólo se registraron pocos incidentes, entre ellos abucheos a dos candidatos, y el revoleo de piedras cuando llegaba a votar Andrónico Rodríguez, candidato presidencial y presidente del Senado.

Resultados del proceso electoral en Bolivia Finalizada la carga de cómputos, el senador y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz, dio la sorpresa en las elecciones y se impuso con el 31,6 % de los votos, de acuerdo con el conteo rápido del Sirepre.

De perfil centrista y con un crecimiento sostenido en las últimas semanas, Paz se aseguró un lugar en el balotaje del 19 de octubre, donde se enfrentará al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, referente de la derecha, que alcanzó el 27,1 % del apoyo. Según distintos analistas, una parte importante de su caudal electoral provino de los seguidores de Jaime Dunn, economista liberal y outsider de la política, cuya candidatura fue anulada por el Tribunal Supremo Electoral debido a deudas pendientes con la Municipalidad de El Alto. Paz representa al Partido Demócrata Cristiano y es hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993.